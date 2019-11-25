От «Байера» до «Байера»

В первом туре Лиги чемпионов 2019/20 «Локомотив» сенсационно выиграл в Леверкузене и какое-то время смотрел свысока на всех своих конкурентов по группе D. Впрочем, радовались поклонники «красно-зеленых» недолго: следом «путейцы» проиграли три матча кряду, и сейчас они опережают в таблице только тот самый «Байер», обыгранный ими на старте розыгрыша. И вот теперь от встречи с «аспириновыми» зависит, пробьется ли «Локомотив» в евровесну, и если да, то в плей-офф какого турнира.

Плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы?

Чисто математически у команды Юрия Семина остаются даже шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Правда, для того, чтобы эти надежды не растаяли до заключительного матча групповой стадии с «Атлетико», нужно не только самому «Локомотиву» обыгрывать «Байер», но и надеяться на поражение мадридцев в Турине, а затем уже побеждать «матрасников» в столице Испании. Маловероятный расклад, конечно, хотя и не сказать, что совсем нежизнеспособный. Впрочем, куда более реалистичным выглядит вариант продолжения «семинцами» международной кампании в «младшем» еврокубке, ведь чтобы пробиться в 1/16 Лиги Европы, «путейцам» вполне может хватить и ничейного результата во встрече с леверкузенцами — он оставит «Локо» выше «Байера» в итоговой таблице квартета D, если команды финишируют с одинаковым количеством набранных очков. Будут ли «железнодорожники» рвать жилы в игре с немцами и тешить себя иллюзиями относительно гостевой победы над «Атлетико»? Или же рационально распределят силы, чтобы они остались на концовку осенне-зимней части российского чемпионата, а затем уже пошумят по весне в Лиге Европы? На эти вопросы мы и получим ответы в 27 ноября.

К матчу в Москве «Байер» подходит в не самом лучшем настроении: «аспириновые» выиграли всего один из пяти последних матчей в Бундеслиге, застряв в середине турнирной таблицы первенства Германии. У «Локомотива» статистика выступлений во внутреннем чемпионате намного лучше — в минувшую пятницу столичный клуб одержал трудовую победу над «Тамбовом» и продолжает оставаться главным преследователем лидирующего «Зенита». Пожалуй, «Локо» выглядит фаворитом предстоящей дуэли. Осталось этот статус подтвердить на деле.

Когда играют и где смотреть?

Матч пятого тура Лиги чемпионов группы D «Локомотив» — «Байер» состоится 27 ноября в Москве. Начало встречи на «РЖД Арене» — в 20:55 по столичному времени. Игру в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Владимир Жарков