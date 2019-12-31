Какие продукты лучше всего спасают от похмелья

Коктейль из соков кокоса, груши и лайма вместе с сыром, помидорами и огурцами позволит организму быстрее побороть похмелье. К такому выводу пришли ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи.

Индийские ученые выяснили, что названые фрукты и плод повышают активность ферментов, позволяющих избавиться от алкоголя в организме. Коктейль из них нужно готовить по специальной схеме: 10% кокосового сока, 25% сока лайма и 65% грушевого сока.

Сыр, помидоры и огурцы можно употреблять без точных пропорций, пишет «Российская газета». Эти продукты не столько избавляют от алкоголя в организме, сколько помогают бороться с негативными эффектами его употребления.

Ученые предупреждают, что от ряда продуктов при похмелье лучше отказаться. Так, справиться с алкогольной интоксикацией помешают кофе, молоко, яйца и ряд зерновых: овес, арахис, просо и кукуруза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аспирином опасно лечиться от похмелья. Прием препарата после бурных возлияний может привести даже к внутреннему кровотечению. Наркологи советуют другие средства.