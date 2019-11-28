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Эксперт рассказал, кому вредно пить чай

, 9:57 | Ниса Мурзанаева Видео 117

Употребление полезного напитка при некоторых заболеваниях может нанести серьезный вред здоровью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / BAO, Ralph Kerpa

Тонизирующий и в большинстве случаев считающийся очень полезным чай, оказывается, при некоторых обстоятельствах может нанести серьезный вред здоровью. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По мнению эксперта, напиток не рекомендуется употреблять тем, кому диагностированы язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Особенно в период обострения заболеваний. Также чай не советуют пить обладателям повышенной кислотности желудка. Он раздражает слизистую и может вызвать приступ изжоги.

Крепкий чай не рекомендован к употреблению гипертоникам. Содержащий в себе кофеин напиток может спровоцировать резкое учащение сердцебиения и боли в голове. Его не стоит пить людям, страдающим от бессонницы.

По мнению специалиста, аллергикам нельзя пить травяные чаи. Также они не годятся для употребления людям с болезнями бронхов, в том числе бронхиальной астмой.

Людям, испытывающим проблемы с желудочно-кишечным трактом, не рекомендовано добавлять в напиток лимон, имбирь и молоко. Это грозит раздражением слизистой, ощущением дискомфорта и газообразованием.

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