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  4. Ветерану ВОВ пенсионный фонд в Волгограде отказал в президентской выплате

Ветерану ВОВ пенсионный фонд в Волгограде отказал в президентской выплате

, 7:43 Эфирная новость 132

Чиновники упорствуют в своем нежелании выдать 90-летнему мужчине десять тысяч рублей даже после решения суда, вставшего на сторону ветерана.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Волгограде разгорается скандал вокруг Пенсионного фонда. 90-летнему ветерану Великой Отечественной отказали в положенной ему по закону президентской выплате. Речь идет о десяти тысячах рублей. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, затем и суд встал на сторону ветерана.

Но у чиновников — свои законы. Они продолжают настаивать — выплаты не будет. Эта ситуация уже довела ветерана до больничной койки.

О своем боевом пути Александр Федорович теперь вспоминает на больничной койке. На днях 90-летний ветеран Великой Отечественной угодил в госпиталь и сразу на операцию. Борьба с Пенсионным фондом подкосила здоровье окончательно.

Подробности в видеосюжете Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура в августе 2020 года начнет проверку пенсионных фондов.

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