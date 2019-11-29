Ветерану ВОВ пенсионный фонд в Волгограде отказал в президентской выплате

В Волгограде разгорается скандал вокруг Пенсионного фонда. 90-летнему ветерану Великой Отечественной отказали в положенной ему по закону президентской выплате. Речь идет о десяти тысячах рублей. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, затем и суд встал на сторону ветерана.

Но у чиновников — свои законы. Они продолжают настаивать — выплаты не будет. Эта ситуация уже довела ветерана до больничной койки.

О своем боевом пути Александр Федорович теперь вспоминает на больничной койке. На днях 90-летний ветеран Великой Отечественной угодил в госпиталь и сразу на операцию. Борьба с Пенсионным фондом подкосила здоровье окончательно.

Подробности в видеосюжете Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура в августе 2020 года начнет проверку пенсионных фондов.