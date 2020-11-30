День Григория Чудотворца: Что можно и нельзя делать 30 ноября

|
Василий Заика
8 995

Православные верующие 30 ноября почитают память святого Григория Чудотворца.

День Григория Чудотворца: Что можно и нельзя делать 30 ноября

Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin, Anatoly Lomokhov, Nano Calvo, West Coast Surfer, Konstantin Kokoshkin

Православные верующие 30 ноября почитают память Григория Чудотворца. Этот святой знаменит стремлением к поиску смысла жизни, который обрел только после прочтения Евангелия.

В старину на день Григория люди устраивали масштабные праздники и гуляния. Взрослые и дети, катаясь на санках с горы, старались уехать как можно дальше, чтобы наступающий год был более удачным.

Что можно делать 30 ноября:

  • Издревле считается, что сон, который приснится в это день, будет обязательно вещим, поэтому люди старались детально запоминать свои ночные грезы.

  • Перед началом дня было принято ходить в баню, чтобы наполнить свое тело здоровьем на весь будущий год. Обязательным условием успеха в новом году было выполненное обещание. Люди верили, что в этот день нужно исполнить долг перед собой, тогда все плохое останется в прошлом.

  • Как и все другие праздники, день памяти Григория Чудотворца всегда отмечался в кругу семьи. По поверью, это должно было сплотить узы брака и принести благополучие. Члены семьи избегали ссор и никогда не покидали свой дом. Народ верил, что это приведет к несчастью.

Что нельзя делать 30 ноября:

  • В этот день ни в коем случае не меряйте чужие обручальные кольца — принесет несчастье.
  • Не следует отправлять в дальний путь. Лучше перенесите поездку.
  • Постарайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.

Приметы на 30 ноября:

  • В день Григория Чудотворца наши предки подходили к колодцу и внимательно прислушивались к воде. Тихая жидкость сулила теплую и мягкую зиму. Шумная вода говорила о предстоящих морозах и снегопадах.
  • Хорошая погода 30 ноября говорила о малоснежной и не морозной зиме, а плохая — наоборот.
  • Сны на день Григория Чудотворца всегда вещие
  • Если этот день у вас как-то будет связан с числом «3», то это говорит о грядущем успехе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать в Матвеев день.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.86
0.41 90.46
0.43
Период «коридора затмений»: чего опасаться на неделе с 30 ноября по 6 дек...

Последние новости

2:35
Джен Псаки может вернуться в Белый дом
2:15
Мария Захарова выбрала кличку для щенка, которого взяла из приюта
1:55
Снос заводской трубы вызвал мини-землетрясение в Петербурге
1:45
Военнослужащие армии России приняли участие в географическом диктанте
1:30
Названы кандидаты на место погибшего телеведущего Колтового
1:14
День Григория Чудотворца: Что можно и нельзя делать 30 ноября

Сейчас читают

Какие жуткие предсказания пророков об эпидемиях начали сбываться?
Вдова Баталова раскрыла косвенную причастность Михалкова к истории с мошенничеством
Как правильно лечиться дома от коронавируса — советы инфекциониста

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми