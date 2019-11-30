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День Григория Чудотворца: Что можно и что нельзя делать 30 ноября

, 1:01 | Василий Заика Видео 1 626

Православные верующие 30 ноября почитают память святого Григория Чудотворца.

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Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin, Anatoly Lomokhov, Nano Calvo, West Coast Surfer, Konstantin Kokoshkin

Православные верующие 30 ноября почитают память Григория Чудотворца. Этот святой знаменит стремлением к поиску смысла жизни, который обрел только после прочтения Евангелия.

В старину на день Григория люди устраивали масштабные праздники и гуляния. Взрослые и дети, катаясь на санках с горы, старались уехать как можно дальше, чтобы наступающий год был более удачным.

Что можно делать 30 ноября:

  • В этот день на Руси было принято ходить в баню. Помывка сулила хорошее здоровье на протяжении всего наступающего года.
  • 30 ноября люди серьезно относились к данным кому-то обещаниям. Выполненное — оставляло все плохое в прошлом.
  • На Григория Чудотворца все семья обычно собиралась вместе. В таком случае «ячейка общества» оставалась дружной и прочной на долгие годы.

Что нельзя делать 30 ноября:

  • В этот день ни в коем случае не меряйте чужие обручальные кольца — принесет несчастье.
  • Не следует отправлять в дальний путь. Лучше перенесите поездку.
  • Постарайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.

Приметы на 30 ноября:

  • В день Григория Чудотворца наши предки подходили к колодцу и внимательно прислушивались к воде. Тихая жидкость сулила теплую и мягкую зиму. Шумная вода говорила о предстоящих морозах и снегопадах.
  • Хорошая погода 30 ноября говорила о малоснежной и не морозной зиме, а плохая — наоборот.
  • Сны на день Григория Чудотворца всегда вещие
  • Если этот день у вас как-то будет связан с числом «3», то это говорит о грядущем успехе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать в Матвеев день.

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