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  4. Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

, 13:24 | Светлана Александрова Фото 602

На фото Алена Песнякова запечатлена в шерстяных носках и пижамных штанах.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его жена Алена Краснова любят отдыхать на бывшей бабушкиной даче на реке Истра в Подмосковье (сама Примадонна давно перебралась в замок Максима Галкина в деревню Грязь). Молодые часто выкладывают в Instagram фото и видео с шумных вечеринок из загородного имения.

Но на этот раз невестка Кристины Орбакайте показала, как выглядит домашняя атмосфера без гламура. На снимке, который Алена опубликовала в сторис, возлюбленная Никиты Преснякова сидит на полу в толстых шерстяных носках, цветастых пижамных штанах и белом свитере, надетом поверх майки. Длинные волосы небрежно заколоты на макушке.

Instagram @alenaakrasnova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Пресняков и Алена Краснова прыгнули на тросах с крыши небоскреба в Дубае.

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