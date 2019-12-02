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Сомнолог рассказал, как правильно спать при сменном графике

, 5:41 | Валентин Черников 48

По словам врача, людям, которым тяжело справляться с рабочим режимом, стоит найти другое занятие, либо придерживаться графика сна.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Michaela Begsteiger

Как правильно спать при сменном графике, рассказал RT руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин. Людям, которые трудятся по сменам, врач советует искать другую работу. Когда это сделать не удается, нужно придерживаться графика сна на протяжении всей рабочей недели.

«Если человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен бодрствовать в ночной период времени, а днем спать», — приводит пример сомнолог.

Такой график сна неудобен, потому что ночью закрыты многие магазины и учреждения. На этот случай врач рекомендует оставлять себе окно в течение дня для покупок, встреч и походов по делам. При этом нужно придерживаться режима сна. Резкая его смена генетически плохо влияет на здоровье, говорит медик.

По словам Калинкина, лучше всего спать в темное время суток. В это время организм вырабатывает нужное количество меланина и соматотропного гормона. Его нехватка ведет к задержке роста у детей, и к ожирению у взрослых. Оптимальное время сна — с полуночи до семи утра.

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