День Прокла: Что нельзя делать 3 декабря и как на Руси в этот день проклинали нечисть

Христианский мир 3 декабря вспоминает святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, который жил на рубеже IV и V веков.

Юношей он стал учеником святителя Иоанна Златоуста, получив от него глубокие знания Священного Писания. Именно учитель рукоположил Прокла в священнический сан.

В последствии на протяжении 12 лет он управлял церковью в Константинополе, укрепляя слушателей в православной вере и обличая доводы еретиков, помогая обездоленным.

Одним из трагических событий в жизни Прокла, а также жителей города и окрестностей стало разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. Тогда константинопольцы во главе с Проклом совершали молебны о прекращении невиданного по силе бедствия.

Во время одной из таких служб из толпы неведомой силой был поднят в воздух мальчик и унесен на такую высоту, где человеческий взгляд уже не мог его видеть. Затем целым и невредимым ребенок был опущен на землю и рассказал, что там, в вышине, он слышал и видел, как ангелы произносят молитву. Он передал Проклу услышанные слова, которые тот и озвучил в ходе молебна, после чего землетрясение прекратилось.

Святитель Прокл дожил до преклонного возраста, его не стало приблизительно в 447 году.

На Руси к этому святому было принято обращаться с молитвами об удаче в путешествиях.

Что нельзя делать в этот день:

Хоть в XXI веке и сложно следовать советам предков, но сегодня лучше по возможности избегать любой работы, а также делать ремонт, шить, заниматься уборкой. Из домашних дел разрешается только готовить пищу. Не рекомендуется ругаться, ведь вся отрицательная энергия вернется с удвоенной силой.

Что можно делать в этот день:

Сегодня лучше всего оставаться гибким и позитивным к любым изменениям в жизни, быть открытым к переменам, иначе могут возникнуть весьма серьезные осложнения как в психологическом плане, так и на физическом уровне.

Сновидения могут принести полезную информацию, а именно содержать в себе намеки, которые могли бы помочь объяснить происходящее в реальной жизни. Стоит обратить внимание на слова, которые прозвучали во сне.

Именины: Александр, Алексей, Анатолий, Василий, а также Анна и Татьяна.

Приметы:

На Прокла было принято «проклинать нечисть под землей, чтобы не выходила».

Если ранним утром пошел снегопад — днем будет ясно и солнечно.

Рожденные 3 декабря будут наделены способностью мастерить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Дне Авдия-Радетеля.