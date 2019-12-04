Диетолог озвучила самое вредное блюдо новогоднего стола

Селедка под шубой — самое вредное блюдо новогоднего стола, заявила столичный диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Само по себе праздничное застолье вредно сказывается на человеческом организме. Весь день перед этим россияне занимаются приготовлением к Новому году, перебиваясь случайными перекусами. А при наступлении ночи, когда организм готовится ко сну, начинается «загрузка» в него алкоголя и еды — вредной и в больших количествах.

Наиболее тяжелые последствия для организма оказывает селедка под шубой. По словам диетолога, отваренные овощи в салате выделяют крахмал. Он увеличивает уровень глюкозы в крови. Поэтому блюдо может быть опасно для диабетиков.

Усугубляет вредное действие и майонез.

«Углеводы открывают жировые клетки, и начинается их активное отложение в организме», — сказала врач.

Еще один сомнительный ингредиент — сама сельдь. Рыба соленая, а соль задерживает жидкости в организме. В результате у человека отекают сосуды, повышается артериальное давление. Отчего этот продукт лучше избегать страдающим гипертонией.

Как уверяет Соломатина, людям с лишним весом, повышенным давлением и непереносимостью глюкозы лучше заменить селедку под шубой на менее вредное блюдо. Хорошей альтернативой станет овощной салат, приправленный растительным маслом.

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