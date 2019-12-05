Американские специалисты из Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона установили, что детский словарный запас стремительно увеличивается, если родители с малых лет читают книги вместе с воспитанниками, пишет Mir24.tv. Кроме этого, малыши благодаря раннему чтению развивают речевые способности.

В эксперименте приняло участие пять тысяч детей, которые родились на пороге миллениума– с 1998-й по 2000 год в США. Ученые выяснили, что те малыши, которым с первых лет жизни читали книги родители, имели более высокий словарный запас.

Авторы работы утверждают, что на результат не влияет количество прочитанной литературы — достаточно несколько страниц в день. Близкий контакт с ребенком является основой благоприятной атмосферы воспитания и развития чада, даже если поведение воспитанника оставляет желать лучшего.

Таким простым способом мамы и папы ежедневным совместным чтением могут развить в наследниках грамотность с детства.

Ранее 5-tv.ru писал, что нейрофизиолог рассказала о разнице между разумом и душой.