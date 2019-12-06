  1. Пятый канал
  4. Александр Васильев рассказал, какой шарф подобрать к шубе

Александр Васильев рассказал, какой шарф подобрать к шубе

, 17:50 | Мия Субботина Видео 513

Историк моды поделился эксклюзивным советом с подписчиками в сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev

Телеведущий Александр Васильев дал эксклюзивный совет на своей странице в Instagram. Маэстро моды и стиля рассказал о том, какие шарфы носят английские аристократки. Ведущий программы «Модный приговор» отметил, что шелковые, кашемировые шарфы шикарно будут смотреться с мехами.

«Цвет шарфа должен вас освежать, гармонировать с цветом глаз, губ и волос», — подчеркивает эксперт.

Instagram @alexandre_vassiliev

Подписчики телеведущего поблагодарили его за ценный совет и отметили, что он крайне интересно рассказывает.

«Спасибо, за эксклюзивный совет!!!»;

«Спасибо за советы. Вы очень ярко рассказываете»;

«Замечательно, действительно поучительно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Васильев расхвалил наряд Полины Гагариной.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака
18:41
В Приморском крае убили краснокнижного амурского тигра
18:29
Андрей Григорьев-Аполлонов высказался по поводу замужества бывшей жены
18:21
Какая зима ждет россиян?
18:08
Давид Манукян признался в своих чувствах Ольге Бузовой
17:58
Очередной памятник советским воинам снесли в Литве

Сейчас читают

Шнуров заявил, что они с молодой женой работают над пополнением в семье
Сергей Лазарев рассказал о том, хочет ли он жениться
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]