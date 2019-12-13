  1. Пятый канал
  4. Александр Васильев рассказал, какой шарф подобрать к шубе

Александр Васильев рассказал, какой шарф подобрать к шубе

Мия Субботина Видео 39 115

Историк моды поделился эксклюзивным советом с подписчиками в сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev

Телеведущий Александр Васильев дал эксклюзивный совет на своей странице в Instagram. Маэстро моды и стиля рассказал о том, какие шарфы носят английские аристократки. Ведущий программы «Модный приговор» отметил, что шелковые, кашемировые шарфы шикарно будут смотреться с мехами.

«Цвет шарфа должен вас освежать, гармонировать с цветом глаз, губ и волос», — подчеркивает эксперт.

Instagram @alexandre_vassiliev

Подписчики телеведущего поблагодарили его за ценный совет и отметили, что он крайне интересно рассказывает.

«Спасибо, за эксклюзивный совет!!!»;

«Спасибо за советы. Вы очень ярко рассказываете»;

«Замечательно, действительно поучительно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Васильев расхвалил наряд Полины Гагариной.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.23
-0.34 70.43
-0.03
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

6:36
«Нежные нежности!»: Нонна Гришаева укрыла Александра Олешко меховой накидкой
6:32
Нерабочий вертолет загорелся в войсковой части в Хабаровском крае
6:31
По меньшей мере 60 воспитанников детсада заболели сальмонеллезом в Ханты-Мансийске
6:21
Четверо детей и двое взрослых погибли в результате пожара в Алтайском крае
6:17
Поклонники заподозрили дочь Стоцкой в родстве с Киркоровым
6:08
Ясновидящая раскрыла секреты «зловещей» пятницы, 13-го

Сейчас читают

Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений
«Конец связи»: Диана Арбенина анонсировала премьеру «кодекса чести поэта»
«Вылитая мамуля»: Лиза Галкина примерила образ Аллы Пугачевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]