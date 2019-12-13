Александр Васильев рассказал, какой шарф подобрать к шубе

Телеведущий Александр Васильев дал эксклюзивный совет на своей странице в Instagram. Маэстро моды и стиля рассказал о том, какие шарфы носят английские аристократки. Ведущий программы «Модный приговор» отметил, что шелковые, кашемировые шарфы шикарно будут смотреться с мехами.

«Цвет шарфа должен вас освежать, гармонировать с цветом глаз, губ и волос», — подчеркивает эксперт.

Instagram @alexandre_vassiliev

Подписчики телеведущего поблагодарили его за ценный совет и отметили, что он крайне интересно рассказывает.

«Спасибо, за эксклюзивный совет!!!»;

«Спасибо за советы. Вы очень ярко рассказываете»;

«Замечательно, действительно поучительно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Васильев расхвалил наряд Полины Гагариной.