Стала известна подлинная причина конфликта принцев Гарри и Уильяма

Слухи об ухудшении отношений принцев Гарри и Уильяма появились около года назад. О том, что дружбе двух принцев пришел конец, стало окончательно понятно, когда в телеинтервью Гарри заявил, что жизненные пути двух братьев разошлись. Об этом пишет «7 Дней.ру».

Однако их конфликту предшествовали многие годы. По заявлению королевского биографа Анджелы Левайн, которое она сделала в своей книге «Гарри: Беседы с принцем», истинная причина нынешнего конфликта принцев кроется в их далеком детстве. Несмотря на небольшую разницу в возрасте братьев — всего два года, именно старшему Уильяму пришлось утешать принцессу Диану, когда ее отношения с принцем Чарльзом окончательно ухудшились. Ему часто приходилось выслушивать жалобы своей расстроенной матери на жизнь.

Естественно, что такие откровенные разговоры давались Уильяму непросто, ведь он был еще совсем мал. Однако именно то, что старший принц был в курсе страданий Дианы, очень сблизило его с матерью. В то время младший сын Дианы оставался вне этого «круга доверия» и отчаянно ревновал брата к маме. С того самого момента он и начал испытывать к старшему брату тайную неприязнь, которую ему довольно долго удавалось скрывать.

После гибели принцессы Дианы, Уильям старался как можно больше заботиться о младшем брате. Однако Гарри продолжал ревновать даже к памяти о Диане, и это постепенно охлаждало их отношения. Большому кругу лиц стало известно о конфликте братьев, когда они проходили тренировки на базе военно-воздушных сил и их поселили в одной комнате. Тогда в интервью, вроде бы, в шутливой форме, оба заявили, что им трудно переносить общество друг друга. Общественность предположила, что за шутками братьев определенно кроется реальный конфликт.

А после решения Гарри жениться на Меган Маркл, все окончательно испортилось. Уильям тогда попытался остановить брата, рвавшегося жениться на Меган после непродолжительного романа. Он заявлял ему, что младший брат еще плохо знает свою избранницу. Уильям указал брату, что он и Маркл — совсем разные люди, и неизвестно, что получится из их союза. Тогда Гарри сильно обиделся на брата, отказавшегося поддержать его выбор. После свадьбы он сказал, что хочет съехать с территории Кенсингтонского дворца, где жил Уильям с семьей. А потом и вовсе разорвал со старшим все отношения даже в сети: вышел из благотворительных проектов, которые они прежде курировали вместе. С тех пор братья видятся реже и реже, а их случайные встречи не приносят им радости.

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