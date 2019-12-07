Россияне на ОИ-2020 будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков по итогам олимпийского саммита, сообщает ТАСС.

По его словам, ОКР «не является стороной подозрений и не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA)».

«Российские атлеты — самые тестируемые в истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр», — подчеркнул на встрече Поздняков.

Глава комитета добавил, что у ОКР уже был такой опыт, поэтому для спортсменов будет предоставлена эта возможность.