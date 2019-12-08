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Ученые рассказали о трех этапах старения

, 10:20 | Ниса Мурзанаева Видео 43

Выяснилось, что на протяжении жизни в белке кровяной плазмы человека происходят заметные нелинейные изменения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / scully, Jiri Hubatka, imagebroker/Giuseppe Graziano

Специалисты Стэнфордского университета утверждают, что люди стареют в несколько этапов. Статью экспертов опубликовали в научном журнале Nature Medicine.

В результате масштабного исследования, в котором были изучены анализы крови 4263 испытуемых в возрасте от 18 до 95 лет, было обнаружено, что существует три этапа старения. Во время них в белке кровяной плазмы человека происходят заметные нелинейные изменения.

Так, первый период «взросления» организма заканчивается в 34 года. Потом серьезные возрастные изменения происходят в 60 и 78 лет.

Исследователи надеются, что новый подход к изучению старения в будущем приведет к разработке действенных препаратов для борьбы с возрастными заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкие ученые назвали продукты, способные «убить» человека.

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