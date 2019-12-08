  1. Пятый канал
  4. Врач-геронтолог рассказал, как правильно подготовиться к старости

Врач-геронтолог рассказал, как правильно подготовиться к старости

, 17:23 | Светлана Александрова 352

По мнению специалиста, есть три основные момента, которые не следует игнорировать, чтобы оставаться функциональным в пенсионном возрасте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Hall, Stefan Auth, Gerhard Zwerger-Schoner, Sabine Lubenow

Процесс старения неизбежен и естественен. Однако культура старения в нашей стране развита недостаточно, а потому многие люди в какой-то момент своей жизни, сталкиваются с тем, что им трудно оставаться функциональными и вести полноценный образ жизни.

Врач-геронтолог, директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев считает, что к пенсионному возрасту стоит подготовиться заранее. В интервью URA.RU он назвал три главных направления, которым следует уделить особенное внимание.

Во-первых, это здоровье, поскольку именно оно — главная основа функциональности.

«Есть базовые правила: сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры, должна быть культура похода к доктору», — рекомендует специалист.

Второй важный фактор — рабочие навыки. Есть профессии, которые позволяют работать бесконечно долго. Такие, например, как преподаватель истории. Однако во многих случаях с возрастом человек начинает терять профессиональные навыки. Об этом стоит задуматься заранее и подготовиться к следующему периоду жизни, может быть получить дополнительную специальность.

В-третьих, по словам эксперта, нельзя забывать, что мир вокруг нас постоянно меняется. Не следует игнорировать развитие технологий.

«Не надо противиться новым гаджетам и сервисам. Мир развивается, и мы должны привить себе культуру освоения новых технологий», — советует Кирилл Прощаев.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, ученые из Стэнфордского университета обнародовали результаты своих исследований, которые на основании анализов крови показали, что люди стареют в три этапа, и первый начинается в 34 года.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах

Последние новости

18:21
«Сила Сибири» запущена. Когда ждать «Турецкий поток»?
18:10
Вкусные запеченные караси— новогодний стол всего за 50 рублей
18:04
Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в Норвегии
17:59
«Послевкусие разочарования»: В Киеве слабо верят в итоги «нормандского саммита»
17:47
Аллегрова сразила публику чересчур глубоким декольте на «Песне года»
17:35
На выставке в Екатеринбурге на картинах заклеили обнаженных женщин

Сейчас читают

«Ее мне дали на сдачу»: петербуржец о двухрублевой монете за миллиард
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]