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Врач объяснила, почему гипоаллергенных кошек и собак не существует

, 14:14 | Карина Бернтгольц Видео 71

Елена Бобрикова призвала разумно подходить к заведению домашних животных.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig, Anni Sommer, Adam Lawrence, Steimer, C.

Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова в эфире станции «Говорит Москва» развеяла заблуждение о том, что существуют гипоаллергенные собаки и кошки. По словам эксперта, домашние питомцы могут привести к сильной иммунной нагрузке на организм, поэтому, заводя животных, нужно быть предусмотрительным.

Как пояснила специалист, данное предостережение, прежде всего, касается котов, которые чаще провоцируют аллергию.

«Аллергические реакции бывают не только на шерсть, но и на перхоть животных, слюну, экскременты. В ситуации с кошками еще есть сложность. Они же еще и облизываются. Лизоцим слюны в составе с шерстью — высокоаллергенный компонент», — отметила Бобрикова.

Она отметила, что заводя домашних любимцев, нужно быть особенно осторожными и помнить о своей наследственности и особенностях иммунитета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем яблоки и груши могут быть опасны для аллергиков.

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