Видео: Машина с охотниками сорвалась в пропасть в Дагестане

Три охотника погибли в результате аварии в Дагестане. ДТП произошло в Чародинском районе республики. Как стало известно 5-tv.ru, компания из трех мужчин ехала на машине по горной дороге. По неустановленной пока причине автомобиль перевернулся и оказался в реке, протекающей в этой местности.

На месте аварии работают спасатели. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых машину достают из водоема при помощи экскаватора.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель «Газели» покинул место аварии после столкновения с автобусом в Санкт-Петербурге. ЧП произошло вечером 8 декабря в Кировском районе Северной столицы на дороге на Турухтанные острова.