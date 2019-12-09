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Видео: Машина с охотниками сорвалась в пропасть в Дагестане

, 10:58 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 30

Смертельное ДТП произошло в Чародинском районе республики.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Три охотника погибли в результате аварии в Дагестане. ДТП произошло в Чародинском районе республики. Как стало известно 5-tv.ru, компания из трех мужчин ехала на машине по горной дороге. По неустановленной пока причине автомобиль перевернулся и оказался в реке, протекающей в этой местности.

На месте аварии работают спасатели. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых машину достают из водоема при помощи экскаватора.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель «Газели» покинул место аварии после столкновения с автобусом в Санкт-Петербурге. ЧП произошло вечером 8 декабря в Кировском районе Северной столицы на дороге на Турухтанные острова.

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