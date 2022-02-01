Китайский Новый год: Как отметить в 2022 году?

1 февраля в Китае встретили не 2022-й, а 4720-й год! У китайского Нового года или, по-другому, Праздника Весны нет постоянной даты, она определяется по лунному календарю.

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Китайцы и жители стран Восточной Азии будут радоваться наступлению Нового года две недели! А 15 февраля отметят праздник фонарей.

Традиции китайского Нового года

Бытует миф, что в начале каждого года китайцы должны прятаться от монстра Нянь, который является в первый день праздника, чтобы разорить поселения. Нянь ест скот, пожирает урожай и даже может полакомиться людьми — особенно чудище любит маленьких детей. Чтобы отпугнуть монстра от своих домов, китайцы украшают жилища ярким декором.

Красные фонарики;

Парные надписи на дверях — черные иероглифы с добрыми пожеланиями на красной бумаге;

Картинки с узорами, вырезанными с помощью древней китайской техники Цзяньчжи. Узоры красного цвета наклеивают на двери и окна домов. Каждое животное или растение, изображенное на бумаге, символизирует определенное желание;

Традиционные новогодние картинки Няньхуа вешают на двери и стены. На них изображают героев народных легенд и растения;

Дерево кумкват принято ставить на Новый год дома, чтобы привлечь счастье и богатство;

Распустившиеся цветы нередко можно встретить в качестве новогоднего декора в Китае. Так как Китайский Новый год все-таки Праздник Весны, цветы символизируют желание хозяев провести «цветущий» год;

Перевернутый иероглиф «Счастье» вешают на дверь, чтобы оно залетело в дом и упало к ногам.

Фото: ТАСС / ZUMA

Почему именно красный цвет защищает? По легенде, когда Нянь все-таки однажды добрался до детей, его неожиданно отпугнул ребенок в красной одежде. С тех пор красный и все его оттенки — главный цвет в новогоднем декоре. Также в Китае существует аналог нашего «чистого четверга». В этот день проводят генеральную уборку в доме, чтобы очистить свою жизнь от грязи и неудач.

Кроме красного цвета и фонариков, в городах республики появляются декорации в виде животного, которое будет покровительствовать новому году. 2022-й или 4720-й пройдет под знаком Голубого (Черного) Водяного Тигра.

Фото: ТАСС / ZUMA

В новогоднюю ночь по всей КНР разрываются миллионы фейерверков. Это древнейший ритуал для отпугивания злых духов. По традиции, китайцы сначала поджигают небольшие петарды, а затем — три большие. Чем громче взрывы — тем счастливее будет семья в новом году.

Праздничное застолье в китайский Новый год

В Китае, как и в России, Новый год считается семейным праздником. Это прекрасный повод собраться вместе и провести время за торжественным ужином и просмотром праздничных концертов по телевизору. В Поднебесной также принято накрывать стол с деликатесами и изысками местной кулинарии. Блюда, которые подают в Праздник Весны, выбирают не просто так. У китайцев все символично: от внешнего вида и ингредиентов, до названия.

Фото: Коллаж: 5-tv.ru

На праздничном столе обязательно должны быть мясо и рыба. В китайском языке слово «рыба» созвучно слову «избыток». Иными словами, если в новогоднем меню будет много рыбы, то будущий год принесет богатство и всяческие блага в избытке.

Китайский Новый год не обходится без пельменей цзяоцзы. Это блюдо китайцы едят уже более 1800 лет! В северном регионе республики цзяоцзы лепят из тонкого теста, в качестве начинки кладут фарш из свинины, говядины, курицы или креветок с тертыми овощами. Пельмешки напоминают китайцам серебряные слитки. Они считают, чем больше цзяоцзы ты съешь в праздничную ночь, тем больше денег получишь в новом году.

Фото: Коллаж: 5-tv.ru

Еще одно традиционное китайское блюдо — спринг-роллы или жареные пирожки. А на десерт готовят новогодний торт ниан гао из клейкой рисовой муки, каштана, тростникового сахара, китайского финика и листьев лотоса.

Что дарят на китайский Новый год?

На китайский Новый год, как и на Западе, принято обмениваться подарками. Китайцы очень практичны, и все, что они планируют вручить друг другу в новогоднюю ночь, должно приносить пользу.

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В России считается, что дарить деньги на Новый год неуместно, но для китайца такой подарок является самым лучшим вариантом. Юани кладут в специальные подарочные конверты хунбао.

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