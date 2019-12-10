Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака?

Астрологи считают, что каждый алкогольный напиток имеет свой характер, пишет astrologics.ru. Эксперты считают, что существует связь между характером человека и крепостью напитка, который он предпочитает.

Овен — Абсент

Мягкий, страстный, влюбчивый, и не чуждый авантюризму. Ему характерно совершать безумные поступки, ведь вся его жизнь — с едва уловимой горчинкой, заставляющей выделяться из толпы. Возможно, именно поэтому «абсенту» тяжело в выборе партнера, но больше всего ему подходят «ликеры».

Телец — Ликер

Мягкий и загадочный. Каждый из «ликеров» уникален. У них таинственный характер и очень тонкая интуиция, они находятся в постоянном поиске, их настроение полно контрастов. В качестве второй половинки они предпочитают обаятельную «граппу».

Близнецы — Виски

Простой, элегантный и честный. Его очарование — в сильной энергетике. Прямолинейность и ярко выраженное чувство справедливости позволяют ему добиваться высокого положения в обществе. Прекрасный союз у «виски» получается с «ромом».

Рак — Саке

Мистический, изменчивый и самоотверженный напиток. Обычно при его внешнем спокойствии внутри у этих людей бушует целый вулкан страсти или душевных терзаний. Он способен к самопожертвованию, обладает ярко выраженной индивидуальностью. «Саке» тайно влюблен в «водку», но предпочитает «вино».

Лев — Водка

Консервативный и упрямый, педантичный и невероятно умный. Желание всегда все делать по-своему, работоспособность и невероятное терпение позволяют ему всегда достигать своих целей. Следует традициям, а также обожает респектабельность и стабильность. Испытывает нежные чувства к «шампанскому».

Дева — Ром

Сильный и темпераментный — это хулиган в хорошем смысле слова. Готов всегда пошутить и посмеяться от души. Лучшей парой ему будет «абсент».

Весы — Граппа

Обаятельный и противоречивый. Среди людей «граппа» — множество творческих людей, поэтому часто периоды работоспособности сменяются приступами неуверенности в себе. Идеальное сочетание будет у «граппы» с «коньяком».

Скорпион — Шампанское

Игривый и своенравный, колючий и ироничный, ласковый и капризный. «Шампанское» невозможно не любить и не восхищаться им. Отмечается, что него ясный ум и врожденное чувство гармонии, дипломатичности и стиля. Сочетается только с самим собой или с «вином».

Стрелец — Джин

Спокойный, добродушный и противоречивый. Где-то глубоко внутри он склонен к риску и авантюре, но чувство долга и гармонии внутри не позволяют выходить за рамки. В этом он похож на «коньяк», но сочетать их не стоит.

Козерог — Коньяк

Благородный, аристократичный и властный. У него огромный запас внутренней силы. И это чувствуют все, кто оказывается с ним рядом. «Коньяки» предпочитают придерживаться традиций, обожают роскошь. Напиток, который лучше вообще не смешивать, разве что с благородной «граппой».

Водолей — Кальвадос

Сильный и разносторонний. В душе он настоящий романтик. Однако открывается он не сразу и далеко не всем. «Кальвадосы» постоянны и консервативны, любят комфорт и уют. Сочетается с «винами» и «граппой», а смешивать их с «абсентом» не рекомендуется.

Рыбы — Вино

Ранимые и мечтательные, веселые и грустные, здравомыслящие и романтичные, решительные и осторожные… Эти люди также многообразны, как вина. Однако есть у них и общее: чем старше они становятся, тем приятнее с ними общаться. «Вино» сочетается с «шампанским», а также подойдет к «водке».

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