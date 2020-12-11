Сойкин день: почему 11 декабря принято бросать деньги в снег?

|
Анастасия Игонина
1 645

Православные верующие 11 декабря чтят память Святителя Феодора Симоновского. В народе праздник называют Сойкиным днем.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Stefan Huwiler, /Zamir Usmanov, /Chris Robbins

В среду, 11 декабря православные верующие чтят память епископа Феодора Симоновского. Его отец был родным братом Сергия Радонежского. Точная дата рождения святого неизвестна, на свет он появился в 1339–1340 году.

Именно Феодор стал основателем подмосковного Симоновского монастыря. Также он был духовным наставником Дмитрия Донского. 11 декабря в народе называли Сойкиным днем.

Что нужно делать 11 декабря

Хорошей приметой считалось увидеть в этот день сойку, а тем более — услышать ее пение. Предполагалось, что это приносит удачу.

Верующие в этот день ходили в церковь и молились Святителю Феодору Симоновскому. Важно в Сойкин день было прислушиваться к советам старших — как по возрасту, так и по должности. Подсказки более опытных людей обязательно помогут в решении сложных задач.

На Руси верили, что между перьев у сойки спрятаны крошечные зеркала, в которых отражается будущее. Поэтому в ее день было принято гадать. Самым распространенным было гадание на успех — в снег кидали горсть монет разного достоинства и доставали по одной. Чем крупнее номинал у самой первой, тем вероятнее успех в делах.

Чего нельзя делать 11 декабря

Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться. Причем не стоит как начинать споры, так и поддерживать их. Считалось, что злость и громкие крики спугнут соек — и удачу вместе с ними.

Существует поверье, что 11 декабря нельзя ничего давать в долг — мол, так недолго и счастье свое отдать. Однако же правильным будет только не предлагать что-то одолжить, а помогать в ответ на просьбу.

Приметы на 11 декабря

  • В Сойкин день плюсовая температура — скоро будут заморозки.
  • Если снег выпадет ночью — будет лежать, если днем — надолго не задержится.
  • Целый день холодно и сухо — лето будет жарким и сухим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего не стоит делать в Романов день.

Читайте также

-10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.71
0.40 89.13
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:57
Познакомились на работе: Анатолий Цой встречается с падчерицей Стаса Михайлова
10:44
Врачи объяснили, почему не стоит надевать медицинскую маску на морозе
10:33
Агата Муцениеце призналась, чего боялась после развода с Прилучным
10:22
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в России в 2021 году
10:21
Опубликованы кадры из квартиры, где житель Армавира зверски убил сожительницу
10:11
«Я с другой планеты»: Боярский пришел в ужас от популярной молодежной музыки

Сейчас читают

Какой вы российский город по знаку зодиака?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака
Природные катаклизмы и демографический кризис: Что предсказала Ванга на 2021 год

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой