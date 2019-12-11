Сойкин день: почему 11 декабря принято бросать деньги в снег?

В среду, 11 декабря православные верующие чтят память епископа Феодора Симоновского. Его отец был родным братом Сергия Радонежского. Точная дата рождения святого неизвестна, на свет он появился в 1339–1340 году.

Именно Феодор стал основателем подмосковного Симоновского монастыря. Также он был духовным наставником Дмитрия Донского. 11 декабря в народе называли Сойкиным днем.

Что нужно делать 11 декабря

Хорошей приметой считалось увидеть в этот день сойку, а тем более — услышать ее пение. Предполагалось, что это приносит удачу.

Верующие в этот день ходили в церковь и молились Святителю Феодору Симоновскому. Важно в Сойкин день было прислушиваться к советам старших — как по возрасту, так и по должности. Подсказки более опытных людей обязательно помогут в решении сложных задач.

На Руси верили, что между перьев у сойки спрятаны крошечные зеркала, в которых отражается будущее. Поэтому в ее день было принято гадать. Самым распространенным было гадание на успех — в снег кидали горсть монет разного достоинства и доставали по одной. Чем крупнее номинал у самой первой, тем вероятнее успех в делах.

Чего нельзя делать 11 декабря

Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться. Причем не стоит как начинать споры, так и поддерживать их. Считалось, что злость и громкие крики спугнут соек — и удачу вместе с ними.

Существует поверье, что 11 декабря нельзя ничего давать в долг — мол, так недолго и счастье свое отдать. Однако же правильным будет только не предлагать что-то одолжить, а помогать в ответ на просьбу.

Приметы на 11 декабря

В Сойкин день плюсовая температура — скоро будут заморозки.

Если снег выпадет ночью — будет лежать, если днем — надолго не задержится.

Целый день холодно и сухо — лето будет жарким и сухим.

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