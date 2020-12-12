Парамонов день: Что можно и категорически нельзя делать 12 декабря

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Игорь Рязов
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Православные верующие в этот день почитали память святого Парамона и еще 370 мучеников.

Фото, видео: petrpavl-shostka.church.ua, globallookpress.com /Jiang Kehong, /Philippe Lissac / Godong

Православная церковь почитает 12 декабря память святого Парамона и еще 370 мучеников. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

История праздника

Парамон жил в третьем веке нашей эры при римском императоре-язычнике Декии. Управлять восточными областями страны он поставил Аквиана. Последний заточил в темницы 370 христиан, пытаясь заставить их отречься от веры и поклониться языческим богам.

Парамон увидел мучения собратьев по вере и открыто выступил с речью, обличающей жестокость Аквиана. После пыток его казнили вместе с 370 мучениками, в поддержку которых он выступил.

Что нужно делать 12 декабря

На Руси в этот день было принято чистить крыши от снега. Однако делалось это не лопатами, а вениками и метлами. У этого ритуала было и практическое соображение — тяжелой лопатой можно было повредить крышу.

Также существовало поверье, что 12 декабря нужно забить гвоздь в нижнее бревно бани с западной стороны. Считалось, что это поможет парильщикам избежать болезней и защитит баню от порчи.

В ночь с 12 на 13 декабря (Андреев день) незамужние девушки обычно гадали о суженом. Им предсказывали, когда состоится их свадьба и кем будет суженый, пишет Утро.ру. 

Чего нельзя делать 12 декабря

В Парамонов день были запрещены магические ритуалы, которые могут нанести кому-то вред. Например, кипячение ножей или чтение над ними специальных заклинаний, которые могли привести к болезни обидчика.

Также 12 декабря нельзя ссориться или ругаться. Кроме того, особую осторожность рекомендовалось проявить в денежных делах, чтобы не перехитрить самого себя.

Приметы на 12 декабря

  • Если в этот день метель заметет поля, то снег будет идти еще неделю до 19 декабря (Николы Зимнего).
  • Если снега не будет, то ждали бесснежную и теплую зиму.
  • Багряная заря — к сильному ветру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 11 декабря принято бросать деньги в снег.

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