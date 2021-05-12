Стали известны наиболее популярные имена среди российских женщин, попадавших в списки Forbes. Об этом пишет портал Lisa.ru. Как выяснилось, чаще других купаются в роскоши обладательницы пяти имен.

Елена

Больше всего среди самых богатых дам России Елен. Они целеустремленные, ответственные, с предпринимательской жилкой, отчего часто занимают руководящие должности. Такие представительницы слабого пола никогда не будут бедными, уверяет издание.

Татьяна

Далее по популярности идут Татьяны. Эти женщины знают, как распределить финансы, умеют вести бизнес, возглавляют крупные компании. Это имя заряжено на успех, считают авторы рейтинга.

Наталья

Как никто другой могут быть успешны Натальи. В них присутствуют такие качества как лидерство, упрямство, настойчивость и стойкость. Это помогает им преодолеть любые преграды и обрести высокий доход.

Лидия

Денежным является имя Лидия. Его обладательницы умеют распоряжаться финансами и добиваются успеха любым способом — либо самостоятельно, либо с помощью брака с обеспеченным человеком.

Ольга

Особым даром наделены Ольги. Они могут тратить деньги, но это не уменьшает, а приумножает их средства. Такие дамы притягивают к себе финансы.

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