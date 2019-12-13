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Отказ от завтрака сокращает жизнь на много лет — мнение диетолога

, 0:32 | Анастасия Игонина Видео 34

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, какое пагубное влияние оказывает на организм отсутствие утреннего приема пищи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa, Torsten Schon, digifoodstock.com

Пренебрежение завтраком может отнять до 15 лет жизни. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, принимать пищу необходимо в первые два часа после подъема. Отсутствие завтрака также опасно, как и поздний ужин. Оба нарушения пищевого режима приводят к дисбалансу в выработке инсулина, сообщает «Экономика сегодня».

Диетолог отметил, что именно проблемы с инсулином приводят к серьезным заболеваниям, которые могут повлиять на качество жизни и ее продолжительность — сахарный диабет второго типа, гипертонию и атеросклероз. Помимо этого, поздние завтраки и ужины увеличивают риск инсульта и ряда категорий злокачественных опухолей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты диетологи настоятельно советуют убрать с новогоднего стола.

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