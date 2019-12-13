Рак, что отличает настоящий лидеров от всех остальных? Вера в собственные способности, уверенность в принятии решений и умение делать выводы из своих ошибок. Вы в состоянии достичь новых высот на карьерном олимпе, если будете придерживаться этих пунктов, в особенности обращая внимание на последний.

Близнецы, не обращайте внимания на внешние раздражители, игнорируйте все попытки вывести вас из себя. У вас нет причин опускаться до их уровня. В этом случае на вас может снизойти вдохновение такой силы, какого вы давно не испытывали.

Телец, может быть вы не командный игрок. Мысль о работе с другим человеком, который не функционирует так же, как вы, вызывает у вас дискомфорт. Однако помните, в одиночку горы, увы, не свернуть. Если хотите добиться по-настоящему большого успеха, играйте в команде.

Овен, оставаясь с теми людьми, которые делают вас несчастными, вы совершаете осознанный выбор. Вы чувствуете, как будто оказались в ловушке, из которой нет выхода, однако это не так. Пришло время изменить ситуацию. Сжигайте мосты, которые вам не нужны.

Близнецы, не обращайте внимания на глупых людей. Девы, деньги и власть — это, конечно, хорошо, но не забывайте и о творческой самореализации. Львы, отпустите ситуацию и научитесь делегировать полномочия. Это поможет вам раскрыть свои лидерские качества.

♌ Лев

Львы, подумайте, чему вас учат эти обстоятельства? Хватит делать все самому, пора учиться делегировать полномочия. Это поможет вам отточить лидерские качества. Еще важная рекомендация — сильная физическая нагрузка может негативно отразится на здоровье.

Космический совет: делегируйте полномочия, развивайте лидерские качества.

♍

Дева

Девы, финансовые вливания и признание коллег — это то, что вас ожидает. Оно и понятно, учитывая как вы себя проявили за последние дни. Деньги и власть — это, конечно, хорошо, но не забывайте и о творческой самореализации. Продолжайте идти по выбранному пути и добьетесь еще больших успехов.

Космический совет: не забывайте о творческой самореализации.

♎ Весы

Есть не очень приятные ситуации, которые впоследствии приведут к прорыву, в хорошем смысле этого слова. Вы пока не очень устойчиво стоите на ногах, но в скором времени вы найдете баланс. Не исключено, что в ближайшее время вы познакомитесь с человеком, который перевернет ваше представление о жизни.

Космический совет: найдите баланс.

♏ Скорпион

Скорпион, попробуйте проанализировать, что именно вас тревожит, и не дает крепко спать. Не думаете, что вы одиноки, вокруг много людей, которые любят вас, и готовы протянуть руку помощи. Не падайте духом.

Космический совет: проанализируйте, что вас тревожит.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы перешли на следующий уровень. Вероятно, вам даже кажется, что все происходит слишком быстро, возможно вы и правы. Притормозите и следующий шаг сделайте уже с ювелирной точностью. Космический совет: не гоните лошадей.

♑ Козерог

Козероги, не нужно сражаться с невидимыми врагами, да и с видимыми тоже не стоит. Вы тратите на бессмысленную борьбу слишком много своих сил, это лишь разрушает вас. Попробуйте отпустить ситуацию, расслабиться и выкинуть из головы все обиды.

Космический совет: жить в мире гораздо лучше.

♒ Водолей

Водолеи, иногда нужно уметь отпускать. В этом секрет счастливого будущего. То, без чего кажется, вы не сможете прожить, завтра может уже стать совершенно ненужным. Не стоит разбрасываться по мелочам.

Космический совет: очистите историю браузера и начните все сначала.

♊ Рыбы

Рыбы, если бы вы не спотыкались и не падали время от времени, то не стали бы тем, кем стали. Не позволяйте неудачам приблизиться к воплощению ваших желаний. Проведите время с близкими и друзьями, они смогут насытить вас необходимой энергией.

Космический совет: то, что не убивает, делает нас сильнее.

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