Наумов день: что можно и категорически нельзя делать 14 декабря

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Игорь Рязов
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На Руси святого Наума считали покровителем и помощником тех, кто занимается умственным трудом.

Фото, видео: azbyka.ru, globallookpress.com /Stocktake, /Anton Belitsky, /Komsomolskaya Pravda

Православные христиане 14 декабря чтут память одного из 12 малых пророков — Святого Наума. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и строгих запретов.

История праздника

Наум жил в VIII–VII веках до нашей эры в Израиле. Он занимался проповедничеством на севере страны. Святой упоминается в Ветхом Завете в качестве пророка.

Он предсказал гибель ассирийского города Ниневии из-за беззакония, идолопоклонничества и колдовства. Также пророк говорил об освобождении Иудейского царства от ига Ассирии.

Подробности жизни Наума неизвестны. По церковным данным, он умер в возрасте 44 лет и был похоронен у себя на родине.

Что можно делать 14 декабря

На Руси считалось, что Наум покровительствует в учении. Поэтому в его день детей отправляли на учебу — аналог современного 1 сентября. Только дети не шли в школы, обычно учитель приходил к ним домой. После урока его было принято угощать, а также вручить ему подарок.

Перед первым в году уроком вся семья шла в церковь. Православные просили святого о благословении для себя и своих детей. Считалось, что святой Наум поможет выучить что-либо или же подаст хорошую идею.

Чего нельзя делать 14 декабря

Большинство запретов в Наумов день связаны с книгами. Так, запрещалось оставлять учебник в открытом виде. Считалось, что тогда все выученное быстро вылетит из головы. Также книги запрещалось оставлять на столе, поскольку тогда не будет удачи в делах и на работе.

Детям строжайше запрещалось есть во время уроков. Наши предки полагали, что в противном случае все выученное будет «заедено».

Приметы на 14 декабря

Святой Наум считался предсказателем, поэтому в этот день на Руси пытались определить, какой будет весна.

  • Если в этот день будет дуть северный ветер, то весна будет очень поздней и холодной.
  • Если облака идут против ветра — весна будет ранней и теплой.
  • Если месяц в «рукавицах» (с боковыми столбами — Прим. ред.), то снег сойдет в конце марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названы самые удачные даты для свадеб в 2021 году. Самый большой выбор счастливых дат приходится на январь.

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