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Названы вызывающие бессонницу продукты

, 9:57 | Василий Заика Видео 12

Американские ученые в ходе соответствующего исследования выяснили, как на качество сна может влиять рацион питания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com, john cummings, kati, imagebroker/Michaela Begsteiger

Ученые из Колумбийского университета США назвали вызывающие бессонницу продукты. Согласно исследованию, в котором участвовали более 50 тысяч добровольцев, качество сна напрямую зависит от рациона питания, сообщает MedicalXpress.

Около 30% взрослого населения Земли регулярно сталкиваются с инсомнией, лечение которой является весьма недешевым удовольствием, а используемые препараты имеют массу побочных эффектов.

Специалисты пришли к выводу, что кардинальное изменение привычек в еде может существенно улучшить сон. По утверждениям ученых, риск появления инсомнии высок у тех, кто употребляет в пищу продукты, содержащие рафинированные углеводы — сахар, белый хлеб, белый рис. Наличие в рационе данных составляющих влияет на повышение уровня сахара в крови.

«Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — уверены специалисты.

Эксперты утверждают, что благотворное влияние на сон оказывают овощи, цельные фрукты и клетчатка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большинство россиян не успевает выспаться.

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