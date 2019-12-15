  1. Пятый канал
  4. День пророка Аввакума: что можно и категорически нельзя делать 15 декабря

День пророка Аввакума: что можно и категорически нельзя делать 15 декабря

, 0:00 | Ниса Мурзанаева Видео 1 086

В этот день принято молиться об изгнании из жилища различной нечисти и демонов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: azbyka.ru, globallookpress.com /Jaap Arriens, /Swen Pförtner, /RUSSELLGORDON.NET

Православные христиане почитают 15 декабря память одного из 12 малых пророков — Святого Аввакума. Праздничный день с давних пор связан с рядом обычаев и строгих запретов.

История праздника

Аввакум родился в VII веке в Иерусалиме. На протяжении жизни святой пророк сделал несколько предсказаний по поводу знаменательных исторических событий. Аввакум заранее предвидел пленение Вавилоном Израиля, а также полное разрушение чудо-храма, построенного евреями.

Подробности жизни Аввакума весьма скудны. Известно лишь, что прожил святой пророк до глубокой старости.

Что можно делать 15 декабря

В этот день принято просить Всевышнего и святых об изгнании из жилища различной нечисти и демонов. Также в праздник можно молиться о даровании здорового крепкого сна себе или младенцу, который часто плачет по ночам.

Девушки в этот день собираются для того, чтобы обсудить насущные вопросы во время общей работы. Представительницам слабого пола советуют шить, вязать или вышивать в этот день.

Чего нельзя делать 15 декабря

Категорически запрещены развлечения и посещение увеселительных заведений. В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь и устраивать пышные застолья. Праздник лучше провести в кругу домашних, размышляя о жизни и молясь за своих близких.

Приметы на 15 декабря

Святой Аввакум считался пророком, поэтому в этот праздник люди пытались определить, как пройдет предстоящий год.

  • если выпадет много снега, то будет хороший урожай зерновых и травы для скота;
  • если кошка спит целый день, то зима будет очень суровой и морозной;
  • если на окне с утра появились красивые снежные узоры — весна придет рано и будет теплой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя делать 14 декабря в Наумов день.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Последние новости

1:02
«Он меня избил!»: Ирина Лобачева подала на развод с 30-летним мужем
0:33
В СК раскрыли детали задержания экс-прокурора Владикавказа по делу о заказном убийстве
0:18
Школьник погиб в Москве в результате выстрела из боевого пистолета
0:00
День пророка Аввакума: что можно и категорически нельзя делать 15 декабря
23:35
«Мне 24, а не 31»: Кристина Асмус ответила на обвинения хейтеров в фотошопе
23:22
Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ прошел в Петербурге

Сейчас читают

Звезда «Дома-2» показала вид спереди в скандальном БДСМ-наряде
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]