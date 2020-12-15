День пророка Аввакума: что можно и категорически нельзя делать 15 декабря?

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Ниса Мурзанаева
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В этот день принято молиться об изгнании из жилища различной нечисти и демонов.

Фото, видео: azbyka.ru, globallookpress.com /Jaap Arriens, /Swen Pförtner, /RUSSELLGORDON.NET

Православные христиане 15 декабря чтят память одного из 12 малых пророков — Святого Аввакума. Праздничный день с давних пор связан с рядом обычаев и строгих запретов.

История праздника

Аввакум родился в VII веке в Иерусалиме. На протяжении жизни святой пророк сделал несколько предсказаний по поводу знаменательных исторических событий. Аввакум заранее предвидел пленение Вавилоном Израиля, а также полное разрушение чудо-храма, построенного евреями.

Подробности жизни Аввакума весьма скудны. Известно лишь, что прожил святой пророк до глубокой старости.

Что можно делать 15 декабря

В этот день принято просить Всевышнего и святых об изгнании из жилища различной нечисти и демонов. Также в праздник можно молиться о даровании здорового крепкого сна себе или младенцу, который часто плачет по ночам.

Девушки в этот день собираются для того, чтобы обсудить насущные вопросы во время общей работы. Представительницам слабого пола советуют шить, вязать или вышивать в этот день.

Чего нельзя делать 15 декабря

Категорически запрещены развлечения и посещение увеселительных заведений. В этот день не рекомендуется употреблять алкоголь и устраивать пышные застолья. Праздник лучше провести в кругу домашних, размышляя о жизни и молясь за своих близких.

Приметы на 15 декабря

Святой Аввакум считался пророком, поэтому в этот праздник люди пытались определить, как пройдет предстоящий год.

  • если выпадет много снега, то будет хороший урожай зерновых и травы для скота;
  • если кошка спит целый день, то зима будет очень суровой и морозной;
  • если на окне с утра появились красивые снежные узоры — весна придет рано и будет теплой.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 14 по 20 декабря. Астролог Алена Никольская предостерегает от грусти и лени, напоминая о том, как важно просто радоваться жизни.

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