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  4. Какого цвета платье выбрать на свидание — советы психолога

Какого цвета платье выбрать на свидание — советы психолога

, 19:40 | Светлана Александрова 53

От выбора цвета наряда зависит, какой сигнал о своем настроении и потребностях вы передадите в мир.

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

От выбора цвета одежды во многом зависит не только, как вы будете себя ощущать, выйдя из дома, но и, как вас воспримут окружающие, какой сигнал о своем настроении и потребностях вы передадите в мир. Подобрав правильные оттенки можно создать вокруг себя ауру гармонии, можно настроиться на рабочий лад или, напротив, произвести впечатление на свидании. Этими премудростями поделилась с АиФ психолог Ирина Маслова-Семенова.

Наиболее подходящим для свидания она считает красный цвет. Надевая красную одежду, даже если это всего лишь шарф, мы ощущаем себя более уверенными в себе, сексуальными, готовыми привлечь к себе внимание и бросить вызов обществу.

«На инстинктивном уровне мы определяем данный цвет как сигнал к размножению. А во времена экономических кризисов с помощью него спасаются от депрессивных настроений. Это действительно работает», — говорит психолог.

А вот черный цвет, напротив, демонстрирует, что человек не готов к близости. Зато он дает возможность почувствовать себя более собранными и защищенными. Именно в этом цвете мы сберегаем энергию. При этом расхожее мнение, что черный цвет вызывает депрессию ошибочно, он неопасен. Но если человек постоянно в любое время года одет в черное, как раз может свидетельствовать, что с его душевным здоровьем что-то не так.

Белая одежда, по словам Масловой-Семеновой, создает ощущение гармонии. Выбрав этот цвет, вы почувствуете себя спокойнее и добрее.

Внести в жизнь — свою и окружающих — нотку радости помогут желтый и оранжевый цвета. Особенно хорошо они работают зимой. Бежевый, бледно-розовый и бледно-лиловый дают ощущение уюта и комфорта. Многие инстинктивно выбирают вещи в такой цветовой гамме, поскольку они воспринимаются как «очень милые». Однако если вы находитесь в активном поиске второй половинки, стоит все-таки отдать предпочтение более насыщенным тонам.

Цвет хаки, оливковый и песочный как правило выбирают люди, которые ценят свой интеллект и настроены на развитие.

«Если нужно сосредоточиться или даже написать диссертацию, то окружите себя интерьером и одеждой именно в такой гамме», — советует психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком наряде советуют встречать Новый 2020 год астрологи.

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