«Это американские горки?» Пользователи нашли в Японии очень «необычный» мост

Пользователи соцсетей нашли новую оптическую иллюзию. На этот раз ее объектом стал японский мост Ешима Охаси (Eshima Ohashi Bridge — Прим. ред).

При съемке с определенного ракурса кажется, что мост построен под углом почти в 90 градусов. Особенно удивляет, что автомобилям это нисколько не мешает спокойно ехать вверх.

Пользователи соцсетей сравнивают сооружение с американскими горками, признаются, что не осмелились бы проехать по нему, а также раздумывают о невозможности его эксплуатации в гололедицу.

«Это американские горки? Зачем японцы построили такой мост?»

«Мне даже страшно смотреть на это. Не то что ехать»;

«Гололеда им не хватает. Вот весело-то будет», — делятся комментариями пользователи.

Мост Ешима Охаси соединяет город Мацуэ с городом Сакаиминато. Он был построен в 2004 году и считается самым крупным в Японии. Несмотря на кажущуюся крутость, по мосту легко может проехать любая машина. Большая высота нужна, чтобы под сооружением могли проходить корабли.

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