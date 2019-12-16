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День Иоанна Молчальника: что можно и нельзя делать 16 декабря

, 0:02 | Валентин Черников 1 196

На Руси верили, что в этот праздник нужно воздержаться от лишних слов, криков и пения.

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Фото, видео: Wikimedia / digi.vatlib.it, www.globallookpress.com / Liz Gregg, CHROMORANGE / Bilderbox

Православные христиане отмечают память святого Иоанна Молчальника. Преподобный родился в 454 году в Никополе — древнеримском городе в Малой Армении. По преданию, он еще мальчиком начал изучать Священное Писание и молиться. После смерти родителей юноша раздал часть наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов и удалился в монастырь. Там он прожил десять лет, пока его не назначили епископом Колонийской церкви.

Вскоре Иоанн оставил пост и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там он принял обет молчания, а позже покинул обитель и поселился в пустыне. Девять лет монах прожил в одиночестве, питаясь травами. Впоследствии игумен Савва уговорил его вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой молитвы.

Что можно делать 16 декабря

В этот день церковь рекомендует взвешивать слова, по возможности меньше говорить и больше думать. Молчание в этот день избавит человека от невзгод.

Что нельзя делать 16 декабря

Предки верили, что на Иоанна Молчальника нельзя затевать конфликтов в семье. Иначе ссоры будут продолжаться в течение года. Также в этот день нужно постараться не кричать, не петь и даже не писать. Старайтесь никому не рассказывать о себе, чтобы впоследствии избежать слухов, и не давайте обещаний — скорее всего, вы их не выполните.

Приметы

На Иоанна Молчальника снегири чирикают под окном — жди оттепели;

Падают звезды — к стуже;

Кошка жмется к батарее — к морозу;

Если кошка умывается и вылизывает лапки, погода скоро станет теплой и солнечной.

Ранее 5-tv.ru писал, что нельзя делать 15 декабря в день пророка Аввакума.

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