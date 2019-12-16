«Малыша родить очень хочу»: Сестра Дмитрия Маликова рассказала о планах на 2020

Певица Инна Маликова, выступающая в группе своего отца «Новые Самоцветы», поделилась в интервью Teleprogramma.pro планами на 2020 год и рассказала, чем живет сейчас ее семья.

Не так давно старший брат Инны Дмитрий Маликов и его жена Елена снова стали родителями — у пары родился сын Марк. Инна не скрывает, что готова решиться на рождение второго ребенка, но когда это будет — никто не знает.

«В настоящий момент мое сердце занято. Малыша родить очень хочу. Но говорить о чем-то конкретном пока не буду», — ответила артистка.

У певицы уже есть один ребенок — 20-летний сын Дмитрий Маликов-младший. Его женщина родила в браке с бизнесменом Владимиром Антоничуком.

«Сын учится в Женеве и сдает диплом, заканчивает университет», — отметила Инна.

Новогоднюю ночь солистка группы «Новые Самоцветы» точно не планирует отмечать в Москве. По словам Инны Маликовой, она традиционно отметить праздник на работе.

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