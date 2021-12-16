Секреты макияжа: Как правильно нанести тональный крем

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Яна Вахрушева
Яна Вахрушева Яна Вахрушева Журналист Вконтакте 3 668

Как правильно нанести на лицо тон и не создать эффект маски?

Фото, видео: Globallookpress.com / Oleg Gekman

Тема:
Секреты макияжа

Визажист Мадлена Сухарева показала на себе, как нанести тональный крем, чтобы цвет кожи выглядел естественно.

Как подобрать тональный крем?

Тональная основа подбирается в зависимости от типа вашей кожи: сухая, чувствительная, нормальная, комбинированная или жирная.

«У меня кожа склонная к жирности, поэтому я возьму тон средней плотности» — привела пример Мадлена.

Для того, чтобы подобрать подходящий оттенок, нанесите немного тонального крема на зону подбородка. Обратите внимание, чтобы цвет не отличался от цвета шеи, иначе при нанесении возникнет эффект маски.

Для зоны вокруг глаз следует приобрести тональный крем-флюид. Его основой является вода и он менее плотный, чем базовый тон. Обычно он продается с дозатором или пипеткой. Флюид не забивается в поры и без следов впечатывается в кожу.

Как нанести тональный крем?

После того, как вы подготовили кожу для нанесения тонального крема, выдавите его на руку и по желанию смешайте с сывороткой, чтобы тон наносился легче и дополнительно увлажнял кожу. Тональный крем следует наносить двумя кистями из таклона — искусственного ворса, максимально приближенного к натуральному по текстуре. Но можно и бьюти-блендером — специальный спонж для нанесения тона, консилера, корректора и других кремовых продуктов.

«Не забываем наносить на уши, чтобы цвет не отличался. И обязательно добавляем тональную основу на шею» — напомнила визажист.

Мадлена Сухарева советует остановиться на двух синтетических кистях — одна для впечатывания тонального крема, а другая уже для того, чтобы разносить его по лицу. Начинать наносить основу нужно с подбородка и уже оттуда двигаться вверх по лицу.

Тема:
Секреты макияжа
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