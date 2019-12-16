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Названы четыре принципа, которые помогут начать экономить

, 18:49 | Алиса Старжевская Видео 31

Консультант по финансовой грамотности рассказала, как тратить меньше денег.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков

В своей книге «Девушка с деньгами: Книга о финансах и здравом смысле» автор Анастасия Веселко рассказывает о том, как начать эффективно и быстро экономить. Девушка подробно описала четыре принципа на которых строится удачное финансовое планирование, пишут «7Дней.ру».

Первым делом необходимо начать планировать расходы. Глядя на внушительный список покупок вы поймете, как и на что уходят деньги.

Регулярность

Фиксируйте все траты — не важно, будь то чек или уведомление о проделанной операции в онлайн-банке. Привычка вырабатывается за три недели, продержитесь это время, а потом станет легче.

Честность и Принятие

Не критикуйте себя, если потратили больше положенного. Не надо пытаться сразу сделать красиво и правильно. Первичным этапом станет анализ трат, вторичным — выводы. Если так вышло, что вы не помните, на что потратили какую-то сумму — не ругайте себя, а заведите графу на подобные случаи.

Удобство

Вы должны понимать, что планирование расходов не должно тяготить вас. Старайтесь получать удовольствие от процесса, мотивируйте себя целями и вещами, ради которых начали следить за бюджетом.

По итогу двух недель, вы уже точно будете знать основные категории расходов и представлять, где бы не помешала оптимизация. Включите осознанность — хорошо подумайте, насколько вам необходима покупка и как вы можете получить то же самое другим путем. Не ставьте перед собой задачу урезать расходы. Избавляйтесь от лишнего, оставляя важное.

Ранее 5-tv.ru писал, какую часть доходов россияне тратят на еду.

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