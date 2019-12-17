ЛОР рассказал, почему самостоятельное лечение горла может привести к серьезным проблемам

Попытки самостоятельного лечения больного горла могут привести к серьезным проблемам, пишут «Аргументы и факты», со ссылкой на врача-оториноларинголога Владимира Зайцева.

Медик утверждает, что злоупотребление паровыми ингаляциями может привести к отечности слизистой горла и удушью, а при высокой температуре они вовсе противопоказаны.

Специалист рекомендует с осторожностью относиться к лечению антибиотиками — не стоит впадать в крайности, так как ангина требует именно антибактериальной терапии. Владимир напоминает, что это заболевание может дать серьезные осложнения на сердце, почки и суставы.

Перестаньте лечиться «народными» средствами — нельзя ни полоскать горло, ни смазывать, ни пытаться почистить горло керосином.

«Такая манипуляция вызывает развитие онкологических заболеваний — рак корня языка, рак в полости рта, рак небных миндалин, рак гортани», — предупреждает врач.

Полоскания горла содой, солью или йодом пересушивают слизистую задней стенки глотки. В период болезни выбирайте мягкую не горячую и не холодную пищу — не нужно есть килограммами лук, чеснок и имбирь. В противном случае такие эксперименты приведут к ожогу слизистой.

Используйте ультрафиолетовые лампы дозированно. Продолжительность подобной терапии не должна превышать минуты, а при лечении ребенка — еще меньше.

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