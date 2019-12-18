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Саввин день: что лучше всего непременно сделать 18 декабря

, 0:05 | Сергей Зеленский Видео 37

Издавна на Руси определяли погоду на всю предстоящую зиму.

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Фото, видео: Wikimedia / Alekjds, www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Jochen Tack, Sebastian Gollnow, AIC

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Погода 4125

Христианский мир 18 декабря вспоминает Преподобного Савву Освященного, который жил на рубеже V–VI веков нашей эры в Каппадокии — на территории современной Турции.

Мальчик родился в знатной семье, отец был военачальником, а потому часто уходил в походы. Однажды, уезжая в командировку в Александрию, глава семейства взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение родственников.

Во время их отсутствия Савва начал посещать ближайший монастырь — сначала из любопытства, а затем все более погружаясь в веру. Там он довольно быстро освоил элементарные знания — чтение, письмо, и хорошо изучил Священное Писание. Семья уговаривала его вернуться в мир и вступить в брак, но он отказался.

В 17 лет он принял монашеский постриг, и, согласно религиозным текстам, ему свыше был дан дар чудотворений. Десятилетиями он вел крайне аскетичный образ жизни, лишь помогая нуждающимся молитвами и исцелением. Затем вокруг него стала образовываться группа учеников и последователей.

Преподобный Савва за свою жизнь основал несколько обителей. Одним из очевидных божественных явлений стал забивший во время засухи посреди Лавры источник, а затем обильный дождь, происходили исцеления больных и юродивых.

Преподобный Савва мирно преставился к Богу в 532 году.

Что нельзя делать в этот день:

Новые дела начинать не стоит, а лучше посвятить время обыденной работе. Пассивность крайне нежелательна — именно сейчас ленность, бесполезное сидение в соцсетях могут оказать саморазрушительное воздействие. В то же время слишком бурная активность в этот день на благо не пойдет.

Что лучше сделать в этот день:

Так как в этот период обострена интуиция, активизируются умственные способности, улучшается память, то терять время в процессе самообразования категорически нельзя. Лучше всего отвлечься от всего окружающего и обдумать текущие дела, а также планы на будущее.

День Ангела: Геннадий, Захар, Илья, Сергей и Анастасия. Однако главным именинником в этом день является Савва. По некоторым сведениям, это имя произошло от греческого Саббас, в свою очередь видоизмененное от древнеарамейского Саба, что в переводе означало «старец, мудрец».

Сновидения: любое мимолетное видение покажет, что именно душа пытается донести до разума.

Приметы:

Если на Савву мороз, то остаток зимы будет теплым и снежным.

Родившиеся 18 декабря имеют волевой характер, много работают и часто добиваются успеха в жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал о Дне великомученицы Варвары.

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