Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей

|
Сергей Зеленский
231 221

Наиболее ответственными оказываются представители стихий Земли и Воды.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, Vadim Nekrasov, Andrey Arkusha, Karsten Koch, Bernhard Classen, Anna Ponomareva, CHROMORANGE / Bilderbox

Астрологи пришли к выводу, что ответственность отца за своих детей напрямую зависит от знака зодиака, под которым родился мужчина. Безусловно, нельзя обвинить в меньших отцовских чувствах кого-то, кто родился под другим созвездием, но специалисты все же выявили некоторую закономерность.

Телец

Эти представители стихии Земли — как каменная скала для своих чад, и не важно, в каком возрасте. Такие мужчины спокойны и уравновешены, и делают все, чтобы у их детей было все необходимое. С раннего детства такой папа объясняет малышам, «что такое хорошо, и что такое плохо», прививает любовь к труду, чтобы те ценили заработанные деньги.

Рак

Такие отцы — очень чуткие и ласковые. Сколько бы ни исполнилось их отпрыскам лет, они продолжают считать их малышами и трогательно заботиться, особенно, о дочках. Семья для отца-Рака — этой своеобразный бастион, который он охраняет от внешних факторов всю жизнь, и вкладывает в своих родных все время, эмоции и финансы.

Дева

Зачастую мужчины этого знака зодиака уже в довольно зрелом возрасте принимают решение завести ребенка. Такое поведение объясняется просто — сначала нужен достойный материальный фундамент, чтобы чадо было обеспечено всем необходимым. Однако отцы-Девы часто «перегибают палку», проявляя гипертрофированную заботу и лишают ребенка собственного выбора.

Козерог

Такие отцы весьма демократичны в воспитании своих отпрысков, и даже дают им свободу действий уже в юном возрасте. Но мудрость Козерогов в том, что они всегда ставят себя так, что являются авторитетом для ребенка. А потому подрастающее поколение хоть и довольно рано начинает предпринимать самостоятельные шаги, всегда обращается за советом к папе-Козерогу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех знаках зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет.

Читайте также

-12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.98
0.01 89.66
0.12
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения

Последние новости

10:51
В США немецких спецназовцев приняли за террористов
10:39
«Все есть!»: вдова Мягкова возмущена слухами о бедности и одиночестве
10:28
Рассекреченная Хоркина рассказала, какую цель преследовала на шоу «Маска»
10:16
Российский беспилотник «Орион» нанес 17 ударов по террористам в Сирии
10:03
Россиянин дошел до Верховного суда в попытках вернуть чужие унитаз и зеркало
9:48
«Рыжая такая»: Морозов из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака
Какие знаки зодиака никогда не смогут быть вместе и почему?
Астролог дала прогноз на неделю с 22 по 28 февраля и назвала самые удачные дни
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака