«Время для любви»: какие периоды в 2020 году будут особенными в личной жизни

Астролог Василиса Володина, особенно известная по ток-шоу «Давай поженимся!», рассказала о периодах в 2020 году, которые будут особенными в личной жизни. Пост специалист опубликовала на своей странице в Instagram.

Эксперт выделила, в первую очередь, коридоры затмений. По словам Володиной, в новом году их будет шесть штук: первая половина января, весь июнь и первая неделя июля. А также время с 28 ноября по 16 декабря.

«Это время подходит для того, чтобы выяснить отношения, если вы уверены, что это нужно сделать. Для стратегических шагов, для больших изменений. Брак регистрировать не советую, как и скандалить попусту. А вот по принципиальным вопросам отстаивать свою точку зрения не грех», — отметила астролог.

Instagram @vasilisa.volodina

Также специалист акцентировала внимание на важном участке года для личной жизни — периоде ретроградной Венеры, который будет с 13 мая по 25 июня. Такое случается примерно один раз в полтора года.

«Это время исправлять ошибки, допущенные ранее. Растить себя, работать над отношениями, помогать делать это любимому человеку. Возвращаться к старым темам и прорабатывать их. Новые знакомства в это время до боли напоминают старые или появляется человек из прошлого, который готов вновь похитить ваше сердце. Или принести извинения. Есть шанс второй попытки, второго дыхания в паре», — подчеркнула эксперт.

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