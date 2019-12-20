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День памяти святителя Амвросия. Что можно и чего нельзя делать 20 декабря

, 0:55 | Светлана Александрова 460

В пятницу, 20 декабря, православные верующие чтят память святого Амвросия Медиоланского. «Амвросий праздники отбросил» — говорили в народе.

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Фото, видео: Wikimedia / Vassia Atanassova, Dickstracke, www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Johannes Geyer, Larissa Belyaeva, CHROMORANGE / Bilderbox

В пятницу, 20 декабря, православные верующие чтят память святого Амвросия Медиоланского — жившего в IV веке миланского епископа, проповедника, богослова и поэта. Он происходил из аристократической семьи, но взойдя на епископскую кафедру в Медиолане (это латинское название современного Милана), все свое богатство пожертвовал церкви и до конца вел скромный и строгий образ жизни. Амвросий считался одним из лучших проповедников христианства в Европе и почитался святым еще при жизни. После себя он оставил множество богословских трудов и мистических гимнов.

После смерти мощи святителя Амвросия были помещены в церкви, построенной по его распоряжению. Позже на этом месте была возведена базилика святого Амвросия, где они хранятся до сих пор.

В народе же существует поговорка: «Амвросий праздники отбросил», поскольку после 20 декабря до Рождества крупных праздников больше не будет.

Чего нельзя делать 20 декабря

У верующих с этим днем связано множество примет и запретов. Например, женщинам в этот день запрещено было выполнять тяжелую работу и стирать белье. Девушкам на Амвросия не разрешалось мыть голову и расчесывать волосы.

В этот день нельзя веселиться и петь песни. Кроме того, продолжается рождественский пост и запрещено есть пищу животного происхождения, особенно это касается мяса, молока, сливочного масла, сметаны и творога. Нельзя также употреблять алкоголь.

Что можно делать 20 декабря

После молитвы святому Амвросию девушки начинали мастерить одежду «на грядущее житье» — вязать и шить себе приданое. Замужним женщинам в этот день полагалось убираться в доме и менять занавески. Мужчины обычно занимались заготовками — резали кур и свиней, коптили рыбу, солили сало.

Приметы на 20 декабря

Народные приметы гласят, что если 20 декабря идет мокрый снег, лето будет дождливым, а если погода ясная — наоборот, засушливым.

Если солнце в дымке — скоро будет пурга.

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