Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться

«В конце только три вещи имеют значение: как сильно ты любил, как нежно ты жил и как грациозно отпускал не предназначенное тебе». Найдите минутку, чтобы подумать об этой буддистской мудрости. Теперь подумайте о своих отношениях с разными людьми. Возможно, некоторых из них стоит отпустить. Однако не рассчитывайте, что это будет легко.

Космический совет: примите людей такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотите их видеть.

Легко требовать от близких людей поступков, которые вам кажутся правильными. Однако настоящая любовь предполагает принятие человека таким, какой он есть. Сделайте сегодня именно это. Поверьте, даже самые сложные отношения улучшаются, если изменить к ним подход.

Свидания не всегда должны быть посвящены прогулкам по городу в лучшем костюме или походу в дорогой ресторан. Иногда можно посвятить его решению домашних проблем. Например, вместе постирать вещи, убраться или приготовить вкусный ужин. Тельцы, сегодня можете не жаловаться второй половинке на высокую загруженность. Лучше попросите о помощи и проведите время вместе.

Романтические отношения — это не только приятные моменты, но и постоянная работа для лучшего понимания друг друга. Совместная ответственность сегодня может стать проблемой. Если вы устали нести общий груз на своих плечах, откровенно и честно поговорите с партнером об этом. Расскажите, что бы вы хотели изменить. Если человек заинтересован в развитии отношений, то пойдет навстречу.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 декабря, всем знакам зодиака стоит постараться принять недостатки близких, а также провести время с ними или наедине. День как нельзя лучше подходит для долгожданного отдыха.

♌ Лев

Мы живем в мире, управляемом социальными сетями. Учитывая, насколько мы подвержены жизни других людей, легко неверно истолковать информацию, с которой вы столкнулись. Будьте осторожны, Львы — сегодня вас может что-то взбудоражить. Когда ваше эго потребует ответа, вспомните, что вы очень мало знаете о ситуации. Лучше всего провести исследование и успокоится, прежде чем что-то сказать.

Космический совет: сначала изучите факты, а потом реагируйте.

♍

Дева

Все лгут, Девы. Это неоспоримая истина. Каждый чего-то боится, а потому скрывает некоторые факты для самозащиты. Сегодня вы можете узнать, что близкий человек в чем-то вас обманывал. Постарайтесь сохранить спокойствие и понять причины, которые привели к обману. Они не обязательно оправдают человека, но дадут вам лучшее понимание ситуации.

Космический совет: постарайтесь понять намерение, стоящее за действием.

♎ Весы

Мы все хотели бы, чтобы любовь появилась в нашей жизни внезапно. Например, когда мы лежим в кровати и смотрим сериал. Правда в том, что мир так не работает. Постарайтесь сегодня оказаться там, где может быть ваша вторая половинка. Например, в любимом парке, кафе или другом заведении. Не избегайте случайных знакомств.

Космический совет: постарайтесь оказаться в правильном месте.

♏ Скорпион

Небольшие изъяны и несовершенства тоже имеют свою красоту. Подумайте, есть ли в вашей жизни отношения, которые могли бы извлечь пользу из этого утверждения. Постарайтесь принять несовершенных людей — достаточно совсем чуть-чуть изменить точку зрения. Тогда раздражающие вас прежде вещи перестанут быть таковыми.

Космический совет: постарайтесь принять чужие недостатки.

♐ Стрелец

Сегодня вы можете лениться, хотя еще вчера были очень энергичным. Смена состояний — это нормально. Постарайтесь сегодня прислушаться к ритмам своего тела, вместо попыток выдавить из себя активность. Помните, что окружающие не смогут узнать о вашей усталости, пока вы им не скажите. Они — не экстрасенсы. Космический совет: не стесняйтесь признаться, что вы нуждаетесь в отдыхе.

♑ Козерог

Найдите минутку, чтобы подумать о своих страхах. Да, в вашей жизни было время, когда вы были слабыми и уязвимыми. Время, когда у вас не было средств, чтобы сопротивляться. Однако вы больше не тот человек. Вы нашли способ залечить старые раны и продолжить жить дальше. Так что не позволяйте прошлому подкосить вас.

Космический совет: не дайте старым ранам повлиять на вас.

♒ Водолей

Неважно, кто сделает первый шаг. Главное — прервать молчание. Водолеи, вы уже давно это планировали. Возможно, вы не считаете себя ни в чем виноватым. Однако это не значит, что не нужно выслушать чужие аргументы. Помните, что откровенный обмен мнениями поможет вам стать гораздо ближе друг к другу.

Космический совет: возобновите прерванное общение.

♊ Рыбы

Если вас пугают большие скопления людей, это не значит, что ваши выходные должны быть скучными. Танцевать под любимую музыку и отдыхать с любимыми друзьями — тоже весело. Позвоните одному из них и предложите встретиться. Скорее всего, уже накопилось достаточно тем для обсуждения.

Космический совет: проведите вечер с друзьями.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря.