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Как действовать при алкогольном отравлении — советы врача

, 0:32 | Игорь Рязов Видео 87

Можно не принимать активированный уголь и другие сорбенты — они практически бесполезны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner, CHROMORANGE / Bilderbox, imagebroker/Alfred Schauhuber, Konstantin Kokoshkin, imagebroker/Ulrich Niehoff

Очищение желудка и вызов врача — наиболее эффективные методы борьбы с алкогольным отравлением. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Юлия Шевцова.

В первую очередь жертве отравления нужно дать выпить полтора литра теплой воды. В нее можно добавить немного пищевой соды, соли и сахара. Когда человек выпьет воду, он сможет вызвать рвоту и очистить желудок.

«Если самостоятельные мероприятия помогают человеку прийти в себя, то можно этим и ограничиться. Но если состояние ухудшается — необходима медицинская помощь», — цитирует врача АГН «Москва».

Шевцова уточнила, что тревожными симптомами считаются тошнота и рвота, боль в животе, жидкий стул, холодный пот, помутнение сознания, пелена перед глазами. В таком состоянии уже можно вызывать медиков.

Что не помогает при алкогольном отравлении

По словам врача, при алкогольном отравлении не нужно принимать активированный уголь. Спирт очень быстро всасывается в кровеносное русло, поэтому сорбенты не помогут.

«Не стоит тратить время на поиск и прием сорбентов. Нужно вызвать рвоту, удалить из желудка все, что можно, и при необходимости вызвать врача», — предупредила специалист.

Не стоит верить мифам и пить при отравлении суррогатным алкоголем качественный этиловый спирт. Последний является антидотом только для одного единственного суррогата алкоголя — метилового спирта. Во всех остальных случаях он только усугубит состояние.

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