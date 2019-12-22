Елки международные: девятилетняя София из Австрии запустила всероссийский квест

А сейчас я бы хотел рассказать о чуде. В нашем мире с его сумасшедшей гонкой мы кажется разучились верить во что-то доброе, светлое и искреннее, а зря.

Потому что жизнь лучший драматург и она преподносит нам такие сюжеты, которые трудно даже представить. Знаете теорию шести рукопожатий? Так вот она работает, теперь мы точно знаем.

Маленькая девочка София из Австрии надеялась, что ее открытка с пожеланиями, привязанная к воздушному шарику, долетит до Санта-Клауса. Но на самом деле случилось даже лучше — ее шар долетел до России. И вот тут на ставропольской земле началось увлекательное рождественское приключение со счастливым концом. Кирилл Сергеев о том, как сбываются мечты.

Под присмотром мамы девятилетняя София теперь внимательно изучает географию России: названия городов и рек, в тысячах километров от родного Оберндорфа. На днях девочка, сама того не зная, установила рекорд, достойный книги Гиннесса. Шарик с рождественскими пожеланиями, который она запустила в Австрии, внезапно приземлился в Ставрополье.

«Это был праздник, было много детей. Все писали свои желания на карточках и отпускали шары в небо. Мой шарик сначала зацепился за ветви, а потом взлетел выше всех», — рассказывает София.

Этот традиционный праздник в Оберндорфе провели ровно неделю назад, в городском музее. Вот только из всех запущенных открыток пока отыскали только одну — и именно Софии.

Огромное расстояние — две с половиной тысячи километров шарик преодолел всего за несколько дней: и не только уцелел, но пересек границы сразу восьми государств.

«Мы все в шоке от этого. В прошлом году София тоже запускала шарик, но тогда он улетел всего на 300 километров. Тогда все подумали, что это невозможно, а что думать теперь? Мы просто не знаем», — рассказывает директор городского музея Оберндорфа Кслеменс Конрад.

Как именно поступить долго думал и Амин Аджиев — именно он нашел шарик с запиской на иностранном языке на своем загородном участке под Кисловодском. Озарение наступило позже, когда показал открытку товарищу. Вместе мужчины определили, что это список желаний ребенка и решили во что бы то ни стало найти его. После пары неудачных попыток бросили клич в социальных сетях.

«Было много людей, которые обращались прям ко мне, типа, чем помочь. Еще не было ни одной безразличной реакции. Надо же такому случиться», — говорит друг Амина Ахмат Коркмазов.

О том, что детский праздник в Австрии положил начало всероссийскому квесту, одними из первых узнали профессиональные поисковики. Вначале Елена Горячева и Владимир Зеленцов тоже пытались выйти на Софию своими силами, но разобрать детский почерк — да еще и на немецком — не смогли. Тогда эстафету передали еще дальше — своим коллегам и даже за рубеж.

«Мы не знали ни когда, ни вообще, когда этот шарик вылетал, когда эти шарики выпускали. И начали искать, откуда вообще, кто такая эта девочка. Кто такая София», — рассказывает координатор поискового отряда Елена Горячева.

В итоге помощь пришла, откуда не ждали: прямиком из норвежского Осло. Австрийский ребус там разгадали брат и племянник Владимира, который владеет немецким языком. Перевели записку, оказалось что список желаний невелик: сверхспособности, наряд принцессы и новенький скутер, а главное — счастье и здоровье для всех людей на земле. На поиск в сети родителей Софии ушла пара часов.

«Пришлось долго объясняться кто мы, что мы, откуда, почему. Они до сих пор прибывают в шоке, потому что теперь уже к ним заявилось австрийское телевидение и брали у них интервью. И вообще-то, что совершенно чужие незнакомые люди вот так вот подорвались», — говорит Юрий Зеленцов.

Теперь теория шести рукопожатий в действии уже объединила сотни человек — не только россиян. Подарки для Софии и ее младшего брата Дэвида готовят в буквальном смысле всем миром. Участником международного флешмоба стал и настоящий австрийский пилот: он предложил Софии и ее друзьям устроить экскурсию на самолете.

«Мы очень благодарны тем, кто причастен к этой истории, для нашей дочери это очень много значит. Она почти все время улыбается», — рассказывает папа Софии Стефан Мергель.

«И мы хотим пригласить к нам в гости всех, кто так или иначе с этим связан. То, что произошло — просто рождественское чудо», — восхищается мама девочки Сабина Мергель.

Иначе как рождественским чудом такой полет шарика не называют даже ученые: обычно резина лопается через пару километров полета, а тут — колоссальные расстояния. Возможно, в это путешествие шара из Австрии в Россию вмешался лично Санта Клаус. Но об этом науке пока неизвестно.

Поверив в рождественскую магию, запустить воздушный шарик с того самого места в Оберндорфе решила и наша съемочная группа. Просить подарок у Санты мы, конечно, не стали, но оставили здесь свое поздравление. Куда отправится это послание предугадать невозможно, но хочется верить, что своего адресата оно найдет как раз в канун праздников.

Первых гостей из России в Оберндорфе ждут тогда же — прямо перед Рождеством. И пока родители переписываются с новыми друзьями, София с нетерпением ждет подарков и собирается запустить шарик в следующем году. Девочка надеется, что попутным ветром его снова занесет далеко на восток.