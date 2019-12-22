Десять причин ежедневно пить томатный сок

Ежедневное употребление томатного сока очень положительно сказывается на здоровье человека. Портал ОНТ составил список причин, которые позволяют убедиться в полезности напитка.

1. Сок из свежих томатов богат витаминами — особенно А и С. Его регулярное потребление улучшит здоровье глаз, состояние костей и зубов, а также усилит иммунитет.

2. Томатный сок снижает уровень холестерина за счет ниацина и специальных волокон. Поэтому его нужно пить людям с нездоровым рационом питания.

3. Улучшает работу кишечника и функцию пищеварения. В частности, ежедневное употребление томатного сока поможет избавиться от запора.

4. Содержит серу, которая помогает организму вывести токсины и положительно сказывается на работе почек и печени.

5. Томатный сок способствует похудению, так как придает чувство сытости и ускоряет обмен веществ.

6. Помогает при гастрите с пониженной кислотностью и язве желудка. Однако не стоит пить томатный сок в периоды обострений — это может ухудшить состояние.

7. Защищает от болезней сердца в связи с большим содержанием в помидорах витамина B6. Это вещество также снижает уровень гомоцистеина, избыток которого опасен для артерий.

8. Томатный сок улучшает состояние кожи. Он снижает количество кожного сала, которое является основное причиной появления акне.

9. Один стакан томатного сока в день разрушает свободные радикалы, которые провоцируют развитие различных болезней, и ускоряют старение.

10. Помидоры позволяют предотвратить онкологические заболевания за счет ликопина — антиоксиданта с мощным противораковым действием.

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