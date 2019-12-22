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Что делать, если у машины отказали тормоза посреди оживленной трассы

, 21:39 | Светлана Александрова Видео 173

Специалисты дали автомобилистам несколько советов по экстренному торможению.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / mhm, Oskar Eyb, RT, mhm, Oleksiy Maksymenko, Michael Szönyi

Внезапный отказ тормозов автомобиля на оживленной трассе может стоить жизни участникам дорожного движения. Чтобы свести к минимуму вероятность такого сценария, автовладельцам необходимо следить за состоянием своей машины, регулярно проходя техобслуживание. Но что делать, если критическая ситуация все-таки возникла, и посреди дороги вы обнаруживаете, что при нажатии педали тормоза автомобиль не замедляет ход? Несколько практических советов на такой случай публикует интернет-портал «АвтоВзгляд».

Предварительно, всегда стоит помнить, что на принятие решений в экстремальной ситуации вам потребуется некоторое время, а потому на дороге необходимо соблюдать дистанцию.

Если «пропали» тормоза, совет главный — не паниковать. Первым делом нужно предупредить об аварийной ситуации окружающих — то есть включить аварийную сигнализацию. А после этого — быстро выбрать один из способов безопасной остановки автомобиля.

Нужно помнить, что тормоза оснащены усилителем, который работает только при работающем двигателе, поэтому ни в коем случае не пытайтесь заглушить мотор.

Не нужно пытаться остановить машину частыми ударами по педали тормоза — если дело в утечке тормозной жидкости, она вытечет окончательно. Просто прокачайте тормоза пару раз, а потом зажмите педаль — в этом случае давление в системе будет минимальным, колодки прижмутся к тормозным дискам и ход автомобиля замедлится.

Проделывая все это, одновременно постарайтесь найти наиболее удачное место, куда можно уйти с трассы. Лучше всего свернуть на грунтовую дорогу, в поле или хотя бы на второстепенную дорогу с менее интенсивным движением.

Если в машине механическая коробка передач, несколько замедлить ход можно последовательно переключая передачи на более низкую. Каждый раз при этом необходимо отпускать педаль сцепления, чтобы не потерять связь двигателя с колесами. То же самое можно попытаться сделать и в автомобиле с АКП, перейдя в ручной режим.

Не стоит забывать о ручном стояночном тормозе, если только он не электронный. Однако при экстренном торможении затягивать рычаг нужно плавно, чтобы машину не занесло, а замедление при этом было ощутимым.

Есть и более радикальный способ — тормозить бортом, прижавшись к отбойнику. При этом нужно максимально понизить передачу. Зимой выручить могут снежные отвалы и сугробы. Подойдут также кусты и молодой лес. Автомобиль при этом пострадает, зато вы останетесь целы сами и спасете других автомобилистов.

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