Спиридон-солнцеворот: почему 25 декабря лучше оставаться дома

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Анастасия Игонина
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На Руси считали, что святой Спиридон в свой праздник поворачивает солнце к лету и прогоняет зиму.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Siepmann, Evgeniy Kanaev, Michael Schellinger, Joerrn, M.

Память святого Спиридона Тримифунтского чтят православные верующие 25 декабря. В народе его также называют Спиридоном-солнцеворотом.

Святой родился на Кипре и с малых лет был пастухом. Спиридон вел праведный образ жизни, женился на скромной девушке Ирине. У четы родилась дочь.

К несчастью, семейная жизнь святого продлилась недолго — его супруга рано умерла. Несмотря ни на что трагедия не озлобила мужчину.

Позднее Спиридон стал епископом города Тримифунта. Одно из чудес, которое совершил святой — спасение города от засухи. Из-за продолжительного отсутствия дождей и неурожая на Кипре начался голод. Но после молитвы Спиридона над островом прошел дождь.

Что нужно делать 25 декабря

На Руси верили, что Спиридон поворачивает солнце к лету, поэтому с 25 декабря солнечный день постепенно прибывает. Хорошим решением считалось как можно шире открыть окна, чтобы впустить внутрь солнечные лучи.

Мужчины в Спиридонов день клали на порог дома топор, а женщины оставляли в притолоке избы серп — считалось, что этот ритуал позволит отогнать от дома нечистую силу.

Чего нельзя делать 25 декабря

Строжайше запрещалось на Спиридона-солнцеворота выходить на охоту. Не стоило ходить в лес и по любой другой причине — считалось, что в этот день медведи ворочаются в берлогах и разбудить их очень легко. В современных реалиях стоит избегать маршрутов через слишком темные парки или поездок в лесополосу.

Не стоит также отправляться в любую дальнюю дорогу — на Руси верили, что Зима, у которой в этот день Спиридон отобрал власть, может сорвать свою злость на путниках. Велик риск переохлаждений, простуд и любых трагедий, связанных со льдом.

Приметы на 25 декабря

  • Если солнце светит ярко, то лето будет солнечное и плодородное.
  • Какая погода 12 дней после Спиридона будет — такая она будет и в следующие 12 месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что необходимо успеть сделать в день Святого Никона.

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