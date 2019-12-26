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Как подготовиться к новогодней вечеринке за час?

, 9:24 | Алиса Старжевская 69

Эксперты напоминают о волшебной силе водных процедур.

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

До боя курантов остается совсем немного времени, а вы чувствуете себя Золушкой, пытающейся отделить чечевицу от фасоли, которой, в отличие от сказочной героини, «не светит» вмешательство доброй феи-крестной, в одно мгновение превратившей племянницу в неотразимую красавицу? Не отчаивайтесь, не все еще потеряно. Забудьте о недорезанных салатах, не это главное на новогоднем празднике.

Специалисты рекомендуют выделить час, чтобы понежиться в ванне с пеной и отдохнуть от предновогодней суеты, пишет «7Дней.ру».

Добавьте в воду душистую бомбочку для ванны, чтобы создать густую пену — благодаря ей напряжение спадет, а кожа станет гладкой и шелковистой.

Не забудьте нанести на кожу увлажняющий крем или молочко с эффектом сияния, чтобы быть неотразимой в новогоднюю ночь.

Не ограничивайте себя одним принятием ванны. Вспомните, что ваше лицо тоже нуждается в бережном уходе и питании. Достаньте свои любимые маски и патчи и уделите spa-ритуалу 30 минут.

Во время новогоднего застолья не объедайтесь — сохраняйте привычный рацион и питайтесь так, как вы это обычно делаете в будние дни.

Чтобы не страдать от похмелья, употребите перед вечеринкой «сорбент» — он выведет токсины из организма, не дав всосаться в кровь. Кроме того, выпивайте стакан воды на бокал алкоголя поможет пережить последствия бурного празднования. Налегайте на жирную пищу, особенно на рыбу.

Ранее 5-tv.ru писал, что более половины россиян будут работать в Новый год.

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