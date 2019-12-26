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Голос войны и мира: Радио «Петербург» отметило 95-летие

, 19:26 Эфирная новость 15

Старейшая из действующих радиостанций России праздновала юбилей.

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Старейшая из действующих радиостанций России — Радио «Петербург» — отметила юбилей 95 лет. В далеком 24-том году впервые прозвучали в эфире слова: «Говорит Ленинград».

А в годы Великой Отечественной войны, в годы страшной блокады голоса дикторов стали символом мужества и стойкости. О прошлом, настоящем и будущем героического радио репортаж подготовил Ян Воскресенский.

Радио города на Неве началось всего с двух уличных репродукторов. На большее мощности передатчика не хватало. Рупоры установили в центре, в том числе на невском проспекте. Первые передачи ленинградского радио горожане слушали задрав головы.

Но уже скоро у слушателей стали появляться персональные приемники — черные тарелки. А мощную станцию оборудовали в здании бывшего Благородного собрания. Отсюда из своего Дома петербургское радио вещает и сейчас.

Ведущие спешат на эфир под взглядом своей почитаемой предшественницы. Ольга Берггольц — голос блокадного радио и символ ленинградского мужества.

В блокаду ленинградское радио стало не просто средством массовой информации. Это было сердце города на Неве, которое билось тревожным метрономом. Для слушателей это был сигнал: надо прятаться. Во время бомбежки пострадал и Дом Радио: снаряд повредил студию.

Как и во всем Ленинграде, здесь было очень холодно, работники голодали, но, как могли, защищали свой эфир.

«Ватник Зинаиды Дмитриевной Зубовой. Всю блокаду работала, и, как все работники, дежурила на крыше с щипцами», — рассказал директор Дома Радио Юрий Радкевич.

Настоящим потрясением по обе стороны фронта стала музыкальная трансляция. Из осажденного города звучит седьмая симфония Шостаковича.

Эфир удалось обеспечить, благодаря замаскированному передатчику, который подняли в небо на аэростате. Специалисты радиокомитета собрали и антенну, которая передавала сигнал по коротким волнам в Москву и дальше. Долгожданное объявление о ленинградской победе услышали не только в изможденном городе, во всей стране.

С тех пор радио Ленинграда становится эталоном эфирного искусства. Радиоспектакли собирают лучшие актерские силы.

«Вообще это для меня идеальный вариант. В театре все зависит от партнеров, от декораций, от освещения, от костюма от грима, а перед микрофоном моя душа в чистом виде», — признался народный артист РФ Иван Краско.

Акустику, которую удалось создать в Доме Радио, называют идеальной. Так что студийный звук оценили и музыканты. Здесь записывались филармонические и театральные оркестры, даже рок-группы. Теперь в Доме Радио репетиционная база легендарного «Современника». По случаю юбилея Теодор Курентзис дает концерт для сотрудников и ветеранов ленинградского-петербургского радио.

В радийном закулисье — бескрайние фонды. Исторические записи сейчас постепенно оцифровывают. Всего здесь около полумиллиона единиц хранения. Чтобы прослушать заново все передачи, понадобится 95 лет, не меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве после ремонта открыли Дом Актера.

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